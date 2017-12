Maribor Siviglia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Maribor Siviglia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli andalusi sono vicini agli ottavi di Champions League, serve una vittoria

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Maribor Siviglia, Champions League girone E (Foto LaPresse)

Maribor Siviglia sarà diretta dal rumeno Ovidiu Hategan; alle ore 20:45 di mercoledì 6 dicembre si chiude il percorso nel girone E di Champions League 2017-2018. Gli sloveni sono ormai eliminati, senza più possibilità di arrivare anche solo in Europa League; il Siviglia invece è vicino agli ottavi di finale, ma un pareggio potrebbe non bastare perchè gli andalusi sono sotto nella doppia sfida diretta sia nei confronti del Liverpool che dello Spartak Mosca. Dunque si tratta di una partita da vincere senza discussioni per la squadra di Eduardo Berizzo; l’andata si era giocata a fine settembre e forse è troppo indietro nel tempo per essere indicativa, ma resta il livello differente tra le due squadre. Il Siviglia aveva vinto 3-0; a conti fatti possiamo dire che gli andalusi non dovrebbero mancare la qualificazione agli ottavi, ma bisogna pur sempre stare attenti alle sorprese e la stessa squadra ne sa qualcosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Maribor Siviglia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico i possessori del pacchetto Calcio di Sky; ovviamente per loro sarà anche possibile assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che su Sky Super Calcio viene trasmesso Diretta Gol Champions League, che propone in tempo reale le azioni salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Il Siviglia arriva dal clamoroso 3-3 contro il Liverpool: una partita che gli andalusi perdevano 3-0 e che hanno miracolosamente rimesso in piedi. Alla fine del match Eduardo Berizzo ha poi rivelato di star combattendo con un tumore; che i giocatori lo sapessero o fossero stati avvisati all’intervallo cambia poco, resta che il 3-3 aumenta le possibilità della squadra di qualificarsi. Attenzione alla classifica avulsa: in caso di pareggio qui e di vittoria dello Spartak Mosca contro il Liverpool avremmo tre squadre a 9 punti. Al Siviglia andrebbe bene: si qualificherebbe come secondo nel girone e a rimanere fuori sarebbero i Reds. Insomma, gli andalusi devono soltanto vincere: qualunque risultato venisse fuori ad Anfield Road non cambierebbe la storia della squadra in questa Champions League, e per il secondo anno consecutivo arriverebbero gli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI MARIBOR SIVIGLIA

Tanti indisponibili nel Maribor, così Darko Milanic deve fare di necessità virtù: in porta giocherà Jasmin Handanovic (lo abbiamo visto anche in Italia), difesa a quattro con Milec e Viler sugli esterni e la coppia centrale formata da Billong e Suler. A centrocampo dovrebbe essere confermato Vrhovec come perno centrale che farà da riferimento per i compagni; da qui si può poi dipanare un 4-2-3-1 arretrando la posizione di Pihler, più probabilmente invece il Maribor sarà schierato con un 4-1-4-1 nel quale i trequartisti al centro della linea saranno due. Il secondo sarà allora l’israeliano Marwan Kabha; sulle corsie laterali Bajde e Bohar con Marcos Tavares centrale, ma ovviamente il fatto che questa partita conti ormai poco potrebbe far propendere per un po’ di turnover.

Nel Siviglia fuori Daniel Carriço e Parejo e ci sono un paio di dubbi; la difesa potrebbe essere fortemente rimaneggiata e dunque Berizzo potrebbe ricalcare quella di due settimane fa, con Geis ad affiancare Lenglet al centro (se Kjaer non dovesse farcela) e Mercado che gioca a destra con Escudero dall’altra parte (in porta c’è ovviamente Sergio Rico). A centrocampo spazio sicuramente a Guido Pizarro (suo il gol del definitivo pareggio al Pizjuan, al 93’ minuto), N’Zonzi corre per recuperare e in alternativa il danese Krohn-Dehli, che ha avuto tanti problemi fisici negli ultimi anni, sembra pronto a giocare; ballottaggio tra Pablo Sarabia e Jesus Navas a destra, dall’altra parte Nolito sembra essere favorito su Joaquin Correa mentre davanti giocherà Ben Yedder, anche se Luis Muriel scalpita per avere una maglia. Difficile - più che altro per ragioni di modulo - che Franco Vazquez possa essere in campo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Si gioca in Slovenia, ma nonostante questo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai sono piuttosto impietose nei confronti del Maribor: il valore che è stato assegnato al segno 1 per la vittoria interna è addirittura di 14,00, il che dunque lascia intendere che l’affermazione del Maribor sia davvero complicata. Per contro vale 1,21 il segno 2 che identifica la vittoria esterna del Siviglia; in caso di pareggio il guadagno su questa partita sarebbe di 6,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

