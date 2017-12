Napoli si qualifica agli ottavi se.../ I risultati utili contro il Feyenoord (Champions League girone F)

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League con una vittoria sul Feyenoord e una contemporanea sconfitta dello Shakhtar Donetsk, che gioca in casa contro il Manchester City

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Il Napoli a caccia degli ottavi di Champions League (Foto LaPresse)

Il Napoli cerca la qualificazione agli ottavi di Champions League: mercoledì 6 dicembre alle ore 20:45 i partenopei giocano a Rotterdam contro il Feyenoord. Fanalino di coda del girone F ancora senza punti, il club olandese non ha ormai alcunchè da chiedere al suo torneo internazionale, se non il voler chiudere con almeno una vittoria. Viceversa per il Napoli è un dentro o fuori, e i calcoli da fare sono assolutamente pochissimi: con la vittoria si va agli ottavi, con pareggio o sconfitta la corsa europea di Maurizio Sarri e dei suoi ragazzi proseguirà in Europa League. Così sarebbe anche “semplice”, ed ecco allora l’inghippo se così vogliamo chiamarlo: al Napoli i tre punti potrebbero anche non bastare, perchè i punti da recuperare allo Shakhtar Donetsk sono 3, e dunque agli ucraini ne basterebbe solo uno per blindare il secondo posto. Lo Shakhtar gioca in casa, contro il Manchester City: non aiuta il Napoli il fatto che gli inglesi abbiano largamente archiviato la vittoria del girone, ma di certo una stagione come quella di Pep Guardiola impone di provare a vincere quante più partite possibili. Basterà per altri tre punti degli Sky Blues?

QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS: LE SPERANZE DEL NAPOLI

Partiamo da una premessa, che è corroborata dalle indiscrezioni sulla formazione: forse al Napoli questo ottavo di Champions League interessa il giusto. Tradotto: se anche non dovesse arrivare, non sarebbe materiale sufficiente per stracciarsi le vesti come in altre sedi. Il processo di crescita della società, con Sarri ma anche prima - lo zoccolo duro del gruppo è tutto o quasi di epoca Benitez - impone che il primo traguardo da fissare sia quello dello scudetto, anche e soprattutto in virtù della posizione attuale di classifica; la campagna europea rappresenta se vogliamo una sorta di ciliegina sulla torta, buona e definitiva ma non essenziale per la riuscita del piatto. Il che vuol dire che il Napoli questa sera darà tutto per passare, ma appunto senza quel dramma di sottofondo che si potrebbe intuire. Le speranze dei partenopei poggiano in particolar modo sulla volontà del Manchester City di assommare record su record (finora gli Sky Blues sono imbattuti e hanno pareggiato appena due delle partite giocate in stagione) così come sull’integrità del calcio inglese e di Guardiola, che ha già rassicurato in merito (“daremo il massimo”, avrebbe scritto a Sarri). Guardando in casa propria, la speranza è che la squadra abbia ripreso un po’ di vigore dopo le ultime prestazioni, e che il Feyenoord resti quello che è stato per i cinque turni precedenti, ovvero una realtà in difficoltà e non al livello delle avversarie.

L’UTILITA’ DEGLI OTTAVI

Al di là della “classifica degli obiettivi”, al Napoli gli ottavi di Champions League convengono anche e soprattutto economicamente: il tesoretto che entrerebbe nelle casse potrebbe permettere alla società di investire in un eventuale mercato di gennaio, oppure fare bottino in vista di luglio. Il punto è che provare a rinforzare una squadra simile diventa complicato: come sempre trovare giocatori decisivi in gennaio è impresa ardua, e in più vanno considerate le parole di Sarri che già a suo tempo - parlava di Mertens, ma è un discorso che si può estendere a tanti altri - aveva lasciato intendere come i potenziali nuovi innesti avrebbero dovuto essere sul livello dei titolari. Lo si vede dal turnover praticato dal tecnico: poco, praticamente inesistente nel tridente offensivo. Il che significa che, se i vari Ounas, Giaccherini e Rog non sono considerati “sullo stesso livello”, si fatica a pensare a qualcun altro che possa arrivare al San Paolo. Tuttavia, gli ottavi al Napoli servono eccome: non fosse per l’aspetto finanziario, anche per il prestigio e per il “blasone”, che si costruisce anche facendo costantemente strada in Europa. Ecco perchè magari i fatti lasciano pensare altro, ma per la squadra questa partita non è secondaria.

