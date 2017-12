Nicola si dimette/ Clamoroso a Crotone: il tecnico lascia dopo la sconfitta con l’Udinese

Nicola si dimette, clamoroso a Crotone: il tecnico lascia dopo la sconfitta con l’Udinese. L’allenatore della compagine calabrese ha lasciato il suo posto

Davide Nicola, ex-allenatore Crotone - LaPresse

Clamoroso quanto sta accadendo in queste ore a Crotone: il tecnico Davide Nicola si è dimesso. L’autore della grandiosa cavalcata della scorsa stagione, che ha permesso ai calabresi di salvarsi all’ultimo turno, rimanendo così nella massima serie, ha rassegnato in queste ore le dimissioni. Stando alle indiscrezioni circolanti, pare che lo stesso allenatore non abbia gradito l’intromissione del presidente del Crotone Gianni Vrenna, che durante la recente sconfitta contro l’Udinese, al termine del primo tempo, sarebbe entrato negli spogliatoi per incoraggiare i giocatori. Tale intervento non è stato digerito da Nicola, che nella nottata di lunedì ha quindi deciso per il clamoroso gesto.

TORNA DRAGO?

«E' tutto vero – le parole dell’ormai ex allenatore dei calabresi, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - ho deciso così e non torno indietro. Io quando dico una cosa non faccio chiacchiere. Credo che ormai mi conoscete bene, sapete come sono fatto: nel mio lavoro, nelle mie scelte vado dritto. E' una decisione tutta mia e non ho intenzione di scendere nei particolari, probabilmente lo farà chi di dovere...». Pare che il Crotone stia provando a convincere Nicola a tornare sui suoi passi, ma dalle dichiarazioni rilasciate ci sembra di capire che la scelta sia ormai definitiva. Il 44enne allenatore lascia così i calabresi dopo quasi un anno e mezzo, avendo preso in mano la squadra a giugno del 2016, all’inizio della scorsa stagione. Al suo posto dovrebbe arrivare Massimo Drago, già tecnico della compagine crotonese fra il gennaio 2012 e il maggio 2015. Anche Di Carlo, Colantuono e Stellone fra i papabili.

© Riproduzione Riservata.