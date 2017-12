Olimpiadi Invernali 2018/ Il Cio esclude la Russia: oggi il discorso di Putin in diretta tv

Vladimir Putin, presidente Russia - LaPresse

E’ arrivata la decisione tanto attesa quanto temuta: il Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, ha sospeso la Russia dalle Olimpiadi Invernali che si terranno in Corea del Sud il prossimo anno. La decisione è arrivata nelle scorse ore, dopo che il comitato esecutivo del Cio, riunitosi per l’occasione in Svizzera, a Losanna, ha esaminato i risultati della commissione sulla manipolazione sistematica del sistema antidoping in Russia. Sospensione quindi con effetto immediato, ma alcuni atleti della stessa nazione potranno comunque partecipare ai Giochi di PyeongChang. Il Cio ha infatti altresì deciso di invitare i russi “puliti”, che gareggeranno non sotto la bandiera del proprio paese, bensì sotto quella olimpica con divisa neutrale; saranno i cosiddetti Atleti Olimpici della Russia, che potranno partecipare sia come singoli, sia nei giochi di squadra.

OGGI PARLA PUTIN IN DIRETTA TV

Fra le decisioni prese dal Cio, anche quella che «non sarà accreditato alcun funzionario del ministero dello sport russo e che saranno esclusi da qualsiasi partecipazione a tutti i futuri Giochi l'allora ministro dello sport, Vitaly Mutko, e il suo allora vice ministro, Yuri Nagornykh». Il numero uno del Comitato, Thomas Bach, ha commentato la drastica scelta così: «Si è trattato di un attacco senza precedenti all'integrità dei giochi olimpici e dello sport: il comitato esecutivo del CIO, dopo aver seguito il giusto processo, ha emanato sanzioni proporzionali per questa manipolazione sistematica proteggendo al contempo gli atleti puliti». Ovviamente la Russia non ha preso bene questa decisione, e c’è chi è convinto che gli atleti dovrebbero comunque boicottare le olimpiadi del prossimo anno, anche se invitati. Ora c’è grande attesa per il discorso del presidente Vladimir Putin, che oggi parlerà in diretta tv, commentando appunto la scelta di escludere la propria nazione dai giochi invernali.

