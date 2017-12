Pagelle/ Feyenoord Napoli: i voti della partita (Champions League - primo tempo)

Pagelle Feyenoord Napoli: i voti della partita di Champions League. I migliori e i peggiori, i nostri giudizi sul match di Rotterdam (6 dicembre 2017).

06 dicembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Feyenoord Napoli - LaPresse

Termina in parità la prima frazione tra Feyenoord e Napoli, alla rete di Zielinski ha risposto Jorgensen. Le notizie negative che arrivano dall'Ucraina sembrano aver tagliato le gambe al Napoli nel finale del primo tempo. Passiamo ora alle pagelle dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Vermeer (6,5) bello il doppio intervento prima su Mertens e poi su Callejon. Nieuwkoop (5,5) colpevole sul vantaggio del Napoli, per il resto amministra bene. Van Beek (6) tiene bene la difesa con interventi attenti e precisi. Tapia (6) fa il compitino, potrebbe dare di più. Malacia (5,5) ha un brutto cliente come Callejon, commette un fallo da rigore non visto dall'arbitro. Vilhena (6) prestazione convincente, combatte. Toornstra (5,5) incide poco sulla manovra. Berghuis (6,5) peperino niente male, corre e non si ferma mai. Jorgensen (7) pareggia di testa e sfiora il raddoppio subito dopo. Boetius (6) ci prova ma non incide come vorrebbe. Queste le pagelle del Napoli. Reina (6) non deve compiere interventi particolari. Maggio (6) spinge bene all'inizio per poi spegnersi. Albiol (5) colpevole sul gol di Jorgensen, lo perde lui. Koulibaly (6) solita prestazione fatta di chiusure precise. Hysaj (6) nulla di trascendentale, fa comunque il suo. Allan (5,5) si innervosiche e perde lucidità. Diawara (6,5) sua la punizione che sblocca il match, gioca ad un tocco. Hamsik (5,5) pochi gli spunti degni del suo nome. Callejon (6) i suoi tagli non vengono premiati a dovere. Mertens (6) c'è anche il suo zampino sul vantaggio, spreca il raddoppio. Zielinski (6,5) ha il merito di sbloccarla subito, per il resto prestazione ordimaria.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO FEYENOORD 6 - Parte male per poi riprendersi bene complice anche il calo del Napoli. MIGLIORE FEYENOORD: JORGENSEN 7 - Trova la rete di testa e sfiora subito il raddoppio, indemoniato. PEGGIORE IN CAMPO: MALACIA 5,5 - Paga l'inesperienza, rischia il rigore su Callejon che solo l'arbitro non vede. NAPOLI 6 - Parte subito forte per poi spegnersi, complici anche le cattive notizie arrivate dall'Ucraina. MIGLIORE NAPOLI: ZIELINSKI 6,5 - Si trova al posto giusto nel momento giusto, il polacco ha grandi qualità. PEGGIORE NAPOLI: ALBIOL 5 - Si perde lui Jorgensen sul gol, sbaglia la marcatura.

