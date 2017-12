Perugia Civitanova/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Perugia Civitanova: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile per la Pool A della Champions League. Emozionante derby italiano!

06 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Perugia Civitanova (da Facebook ufficiale)

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Goran Gradisnki e David Fernadez Fuentes, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 presso il Pala Evangelista, quale prima sfida della girone A della Champions League 2017. Nel primo appuntamento europeo della Lube ecco che i ragazzi di Medei si troveranno di fronte una delle formazioni più toste che partecipano alla prima competizione per club europea. Ecco infatti il Perugia, pronta a vendicare l’ultima sconfitta subita per opera dei marchigiani in campionato pochi giorni fa: di certo la squadra di Bernardi è tra i club più in forma non solo in Italia ma in tutta Europa e la sfida ovviamente si annuncia accesissima su tanti punti di vista.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che per la gioia di tutti gli appassionati, il match di Champions League tra Perugia e Civitanova sarà visibile su Sky, come per tutti gli incontri di volley maschile delle italiane impegnate in questa prestigiosa competizione. Diretta tv della partita attesa alle ore 20.30 offerta quindi sul canale Fox Sport Hd al numero 204 del telecomando del satellite: garantita ovviamente anche la diretta streaming video del match tramite l’app Sky Go.

QUI PERUGIA

La squadra di Bernardi torna dal proprio pubblico per affrontare il primo vero banco di prova europeo: non dimentichiamo infatti che gli umbri hanno già vissuto un turno preliminare dove hanno affrontato il Soligorsk, ma di certo la formazione bielorussa non ha in alcun modo messo in dubbio la qualificazione alla fase a gironi del club. In ogni caso Perugia si presenta in campo ben preparata: l’avversario è ben noto, visto che proprio con la Lube la squadra umbra ha strappato quest’autunno il primo trofeo della sua storia ovvero la Supercoppa Italiana e contro i marchigiani si è infranto il record di vittorie nel campionato di Serie A1 italiano. In ogni caso lo stato di forma è eccellente: detto della prima esperienza europea, ricordiamo che in Superlega la squadra di Bernardi ha messo a segno 9 vittorie una sola sconfitta, e vana quindi 27 punti in classifica e il secondo posto.

QUI CIVITANOVA

In virtù del titolo di Campione d’Italia vinto nella stagione precedente la Lube ha fatto solo ora il suo ingresso nella Champions League: il sorteggio però non ha arriso troppo i marchigiani che si trovano a contendersi un primo posto già assegnato con Perugia, tra i suoi avversari più ostici in questa stagione 2017-2018. In ogni caso Civitanova si presenta in campo con il solito palmares impressionante: in campionato i biancorossi vantano la prima piazza in classifica, ma bisogna precisare che hanno un match in più a bilancio: comunque ricordiamo che la Lube vanta 29 punti, 10 vittorie e una sola sconfitta finora rimediata.

