Porto-Monaco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

06 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Porto-Monaco, LaPresse

Porto-Monaco, diretta dall'arbitro svedese Jonas Eriksson, è in programma all'Estadio do Dragao mercoledì 6 dicembre 2017, il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45. La squadra di Sergio Conceicao vuole gli ottavi di Champions League ma dovrà vedersela con il Monaco, ultimo ostacolo verso la fase a eliminazione diretta del torneo. Al momento la classifica del gruppo G vede il Besiktas qualificato e matematicamente primo con 11 punti, appaiati al secondo posto troviamo il Porto e il Lipsia a quota 7, chiude mestamente all'ultimo posto il Monaco con appena 2 punti e che dopo aver sfiorato la finale pochi mesi fa quest'anno si è già sfilato dalle coppe europee. La compagine di Jardim ovviamente non stenderà il tappeto rosso agli avversari e cercherà di congedarsi evitando di chiudere la fase a gironi senza nemmeno una vittoria, all'andata i lusitani espugnarono il Louis II per 3 a 0 e probabilmente ora i monegaschi intendono sicuramente restituire il favore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE PORTO-MONACO

L'incontro sarà proposto da Mediaset Premium trasmesso in diretta tv esclusiva sul canale 386 della piattaforma digitale terrestre, con l'alternativa della diretta streaming video on-line su Premium Play, accessibile tramite app per smartphone e tablet Android e iOs oppure cliccando su http://play.mediasetpremium.it

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di capire chi potrebbero essere gli uomini in campo dal primo minuto. Nelle fila dei padroni di casa quasi sicuramente troveremo Iker Casillas tra i pali, la retroguardia sarà formata dai difensori centrali Felipe e Ivan Marcano, oltre che dai terzini Ricardo Pereira e Telles; la linea mediana sarà competenza di Danilo Pereira, Hector Herrera e André André, con Aboubakar che guiderà l'attacco supportato dalle ali Brahimi e Jesus Corona. Jardim invece potrebbe proporre il seguente undici: Subasic in porta, davanti a lui Glik e Jemerson sorveglieranno l'area di rigore monegasca con i terzini Sidibé e Jorge che andranno invece a occupare le corsie esterne; Ghezzal, Fabingo e Joao Moutinho i tre di centrocampo che si posizioneranno lungo la linea mediana del campo; confermato il tridente d'attacco con Falcao, accanto al bomber colombiano ci dovrebbero essere Keita Baldé e Rony Lopes.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Da quando allena il Porto, Sergio Conceicao ha usato i seguenti moduli: 4-4-2, 4-2-3-1 e 4-3-3, con una netta predilizione per il primo da parte del tecnico ed ex-calciatore lusitano. .Nella fase a gironi di Champions League, Jardim ha utilizzato alternativamente il 4-4-2 o il 4-2-3-1, mentre nella gara di Ligue 1 contro il PSG aveva optato per un difensivo 5-3-2 che non è servito però a evitare il KO. Curioso sottolineare come negli unici due precedenti abbia sempre vinto il Porto con lo stesso punteggio, 3 a 0 (la finale di Champions il 26 maggio 2004 e lo scorso 26 settembre).

QUOTE E PRONOSTICO

Il Porto gode dei favori del pronostico: su WilliamHill l'1 del club lusitano viene dato ad appena 1,33 mentre su Unibet l'X è caratterizzato da una quota di 5,95 con Betclic che offre invece una vincita pari a 9,25 volte la posta in palio il successo esterno del Monaco. Non dovrebbero mancare i gol nell'arco dei novanta minuti, motivo per cui l'Over (1,60) ha una quota più bassa rispetto all'Under (2,40). Il risultato esatto di 3-0 in favore della formazione di Sergio Conceicao viene valutato a 8,50 su Betclic.

