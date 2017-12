Probabili formazioni/ Atalanta-Lione: diretta tv e orario, le ultime notizie live (Gironi Europa League)

Probabili formazioni Atalanta-Lione: diretta tv e orario, le ultime notizie live (Gironi Europa League). La compagine bergamasca in campo domani sera contro i francesi

Gasperini, allenatore Atalanta - LaPresse

L’Atalanta scenderà in campo domani sera, dalle ore 19:00, per l’ultimo appuntamento con i gironi di Europa League. I nerazzurri chiuderanno in bellezza questo splendido cammino, visto che se la vedranno contro i francesi del Lione fra le mura di “casa”, il Mapei Stadium di Reggio Emilia, scenario che ospita le gare dei bergamaschi visto che l’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo non è abilitato per le partite europee. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni dell’incontro, con uno sguardo anche alle informazioni per la diretta tv streaming.

DIRETTA TV E STREAMING

La sfida fra Atalanta e Lione, in programma a partire dalle ore 19:00 di domani, sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati a Sky Sport. La nota tv satellitare ha infatti acquistato i diritti in esclusiva per l’Europa League, trasmettendo tutti i match. Per vedere la partita, basterà collegarsi all’orario indicato su Sky Sport Plus, o eventualmente Sky Calcio 2. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la gara in diretta streaming, attraverso il personal computer, tablet e smartphone, utilizzando l’applicazione dedicata Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIONE

Per la sfida di domani sera, l’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione ad eccezione del solo Papu Gomez, non al 100% dal punto di vista muscolare. Spazio quindi ad un classico 3-4-3 o 3-4-2-1, con Berisha a curare la porta, schierato a ridosso di una linea difensiva a tre formata da Rafael Toloi interno di destra, il gioiello Caldara al centro, con l’altro talento, Palomino, a completamento del reparto. A centrocampo, Cristante e Freuler saranno i due che occuperanno la linea mediana, mentre Castagne a destra, e Spinazzola (tornato arruolabile dopo lo stop delle ultime settimane), a sinistra, cercheranno di avvolgere la difesa avversaria. Infine l’attacco, dove Cornelius sarà la prima punta più avanzata, spalleggiato da Kurtic e Ilicic. Dovrebbe quindi partire dalla panchina Petagna, pronto a subentrare in corso d’opera qualora sarà necessario.

Sono invece tre gli assenti del Lione di Genesio, precisamente Traore, Grenier e Morel. Per la partita di domani, spazio ad un offensivo 4-2-3-1, con il 24enne talento Diaz punta centrale, mentre alle sue spalle avremo Depay a destra, Aouar a sinistra, e Fekir in mezzo, nella classica posizione di trequartista vicino alla punta. A centrocampo, la coppia formata da Tousart e Ndombele, avranno il compito di fare da schermo alla difesa, mentre Rafael a destra, e Mendy a sinistra, saranno i due terzini a presidio delle fasce. Nel cuore della difesa agiranno Diakhaby e Marcelo, a schermo e protezione dell’estremo difensore, leggasi il numero uno Anthony Lopes.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Kurtic; Cornelius. All: Gasperini

A disp: Gollini, Gosens, Haas, De Roon, Schmidt, Petagna, Orsolini

Indisponibili: Gomez

Squalificati: -

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Rafael, Marcelo, Diakhaby, Mendy; Ndombele, Tousart; Aouar, Fekir, Depay; Diaz. All: Genesio

A disp: Gorgelini, Yanga-Mbiwa, Marcal, Ferri, Cheikh, Cornet, Geubbels.

Indisponibili: Traore, Grenier, Morel

Squalificati: -

