Probabili formazioni/ Feyenoord-Napoli: quote, le ultime novità live (Champions League girone F)

Probabili formazioni Feyenoord-Napoli: le scelte di Sarri per l'impegno che può portare gli azzurri a passare il turno. Non c'è Insigne, ecco chi gioca al posto dello "scugnizzo" partenopeo.

Feyenoord Napoli, che si gioca mercoledì 6 dicembre alle ore 20:45, per i partenopei è un dentro o fuori: sesta giornata del girone F di Champions League 2017-2018, alla squadra di Maurizio Sarri non è rimasto che un solo risultasto a disposizione e non può che essere la vittoria. Anche fare tre punti in Olanda però potrebbe non bastare: la seconda parte del lavoro è nelle mani del Manchester City, che deve battere lo Shakhtar Donetsk: anche un pareggio qualificherebbe gli ucraini, che hanno la doppia sfida a sfavore ma possono sempre muovere la classifica rendendosi irraggiungibil. Andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Feyenoord Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote che ha fornito l'agenzia di scommesse Snai il Napoli parte nettamente favorito in questa partita di Champions League: siamo infatti a 1,35 per il segno 2 che identifica la vittoria dei partenopei, mentre per l'affermazione interna del Feyenoord (segno 1 ovviamente) la vincita sarebbe di 8,25 volte la somma messa sul piatto. Dovrete giocare il segno X qualora crediate nel pareggio: in tal caso quello che portereste a casa sarebbe uguale a 5,00 volte la puntata sulla sfida dello Stadion Feijenoord.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD NAPOLI

IL TURNOVER DI SARRI

C'è la possibilità di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, di nobilitare anche in Europa un progetto dal respiro internazionale (non fosse altro che quella di Sarri è la squadra che propone il calcio meno "italiano" del movimento), d'altra parte le emergenze di formazione alla vigilia di Feyenoord-Napoli sono di quelle che rischiano di togliere il sonno ai tifosi azzurri. Basta un nome solo, a chiarire la precarietà della situazione: Lorenzo Insigne, il giocatore simbolo di questo Napoli, non è stato convocato. Senza Insigne in avanti, Sarri deve cambiare inevitabilmente il modo di schierare il Napoli. La classifica è chiara, serve vincere contro il Feyenoord e non è detto che basti: un risultato diverso dalla vittoria del Manchester City sullo Shakhtar condannerebbe i partenopei all'Europa League, rischiando di complicare non poco anche la corsa Scudetto, visto che si gioca di giovedì. Come sostituire un insostituibile di nome Insigne? Si va verso la bocciatura di Ounas, preso per fare il vice-Insigne in estate, ma evidentemente non ancora calato negli schemi di Sarri al punto da convincerlo a schierarlo in una delle partite più importanti della storia recente. La sensazione delle ultime ore è che si va verso uno spostamento in avanti di Zielinski, il jolly che Sarri potrebbe utilizzare oltre che come esterno destro anche come trequartista dietro le due punte Mertens e Callejon. Per un Napoli camaleontico, più in linea con il primissimo Sarri, che con quello del "classico" 4-3-3.

LE SCELTE DI VAN BRONCKHORST

Che squadra si troverà di fronte il Napoli in Olanda? La partita d'andata, vinta 3-1 dagli azzurri, ha messo in mostra tutte le carenze difensive del Feyenoord, che domani dovrà fare a meno anche di Botteghin, Haps e Van Der Heijden e anche di capitan El Ahmadi, probabilmente l'assenza più pesante visto che porta non solo leaderhsip ma anche tanto lavoro di interdizione davanti alla difesa. Per questo motivo Giovanni van Bronckhorst schiererà centrali di una difesa a 4 Van Beek e St.Juste, mentre a presidiare la fascia sinistra sarà Nelom. Non cambia nulla in avanti, confermato il tridente che solitamente gioca le partite del Feyenoord: Berghuis-Jorgensen-Larsson. A centrocampo invece si punta sulla qualità e le capacità di palleggio: sul centrodestra c'è Sofyane Amrabat ma come perno centrale agisce Toornstra, un giocatore che di fatto è un trequartista ma può occuparsi anche della regia arretrata. Sul centrosinistra Tonny Vilhena, una sorta di jolly che si è riciclato e adattato come mezzala.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD-NAPOLI: IL TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Jones; Diks, Van Beek, St. Juste, Nelom; S. Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson.

A disposizione: Bijlow, Nieuwkoop, Tapia, Basacikoglu, Hansson, Boetius, M. Kramer

Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst.



Squalificati: -

Indisponibili: Botteghin, Haps, El Ahmadi, Van der Heijden

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Allan, A. Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.

A disposizione: Sepe, Raul Albiol, Mario Rui, Rog, Jorginho, Giaccherini, Ounas

Allenatore: Maurizio Sarri.

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik, L. Insigne

