Probabili formazioni/ Rijeka Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League girone D)

Probabili formazioni Rijeka Milan: diretta tv, orario, le notizie live sulle due squadre che si affrontano in Europa League. Rossoneri già qualificati con tanto di primo posto nel girone

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Rijeka Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Rijeka Milan è l’ultima partita nel girone D di Europa League 2017-2018: alle ore 19:00 di giovedì 7 dicembre i rossoneri sono in Croazia per una partita che ormai significa ben poco, visto che è già stata archiviata la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con tanto di primo posto nel girone. Tuttavia il 2-2 contro il Benevento impone riflessioni e una risposta sul campo anche in questo contesto; il Rijeka è già eliminati, perchè anche in caso di tre squadre a 7 punti la classifica avulsa sorriderebbe all’Aek Atene. Andiamo quindi a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Rijeka Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rijeka Milan sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare a pagamento: gli abbonati potranno gustarsela su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410380), e ovviamente anche su supporti mobili come PC, tablet e smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA MILAN

LE SCELTE DI KEK

Misic è ancora squalificato, ma soprattutto questa partita conta ormai poco: per questo motivo il Rijeka potrebbe fare un po’ di turnover, mandando in campo qualche seconda linea. I principali indiziati sono soprattutto nel reparto avanzato: Kvrzic sgomita per una maglia da esterno che contende ad Acosty, mentre Gorgon si è guadagnato la titolarità con la doppietta segnata ad Atene. Da prima punta dovrebbe esserci Gavranovic con Puljic che resta preallertato; a centrocampo invece dovrebbe essere dato spazio ancora ai soliti tre, a meno che Matei non vada a giocare come regista davanti alla difesa. In caso contrario vedremo ancora il capitano Males, con Brdaric e Pavicic che saranno le mezzali che agiranno ai suoi lati. Possibili cambi in difesa: Mavrias può sostituire Vesovic a destra, Pucec punta una maglia da centrale con Elez e Zuparic che però restano favoriti, così come Zuta sulla corsia sinistra. In porta Prskalo è il titolare, ma l’ex Juventus Primavera Sluga potrebbe avere spazio in questa partita.

I DUBBI DI GATTUSO

Il “problema” di Gennaro Gattuso è quello di dover conoscere la squadra: l’Europa League tornerà solo a febbraio, ma intanto il nuovo allenatore deve preparare il Milan ai prossimi impegni di campionato, dove ormai i margini di errore sono ridotti all’osso e bisogna riscattare il clamoroso pareggio di Benevento. Qualche cambio ci sarà, ma non sarà una formazione del tutto nuova: in porta Gigio Donnarumma le ha giocate tutte e dovrebbe essere in campo anche domani sera, con Bonucci confermato - anche lui cerca risposte - e Cristian Zapata titolare al posto di Musacchio (da vedere se Gustavo Gomez possa essere utilizzato in luogo di Alessio Romagnoli). Cambiano le corsie: fuori Borini e Ricardo Rodriguez, dentro Abate e Antonelli perchè lateralmente c’è costantemente bisogno di forze fresche. In mediana dovremmo rivedere titolare Lucas Biglia, che in campionato ha lasciato spazio a Montolivo; dubbi su Kessie, che potrebbe essere confermato oppure accomodarsi in panchina a favore di Locatelli. In attacco è possibile che Gattuso sperimenti il modulo con il trequartista: Suso favorito su Bonaventura, il tandem offensivo sarà quello solito di Europa League e cioè André Silva-Cutrone.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA MILAN: IL TABELLINO

RIJEKA (4-3-3): 32 Prskalo; 35 Mavrias, 18 Elez, 13 Zuparic, 8 Zuta; 28 Brdaric, 26 Males, 24 Pavicic; 7 Kvrzic, 17 Gavranovic, 20 Gorgon

A disposizione: 12 Sluga, 29 Vesovic, 4 Puncec, 14 Acosty, 10 Matei, 11 Crnic, 21 Puljic

Allenatore: Matjaz Kek

Squalificati: Misic

Indisponibili: -

MILAN (3-4-1-2): 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 15 Gustavo Gomez; 20 Abate, 21 Lucas Biglia, 73 Locatelli, 31 Antonelli; 8 Suso; 9 André Silva, 63 Cutrone

A disposizione: 30 Storari, 22 Musacchio, 11 Borini, 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 7 Kalinic

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Calhanoglu

© Riproduzione Riservata.