Probabili formazioni/ Zulte Waregem Lazio: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League girone K)

Probabili formazioni Zulte Waregem Lazio: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti che si affrontano in Belgio nella sesta e ultima giornata del girone K di Europa League

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Zulte Waregem Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Zulte Waregem Lazio si gioca alle ore 21:05 di giovedì 7 dicembre: siamo al Regenboogstadion, dove si chiude il girone K di Europa League 2017-2018. Partita che sarà buona solo per le statistiche: la Lazio infatti ha già archiviato qualificazione ai sedicesimi e primo posto nel girone, così ha fatto anche il Nizza e dunque lo Zulte Waregem è fuori causa. Se non altro i biancocelesti proveranno a rimanere imbattuti nel girone; il pareggio casalingo contro il Vitesse ha invece impedito alla squadra di Simone Inzaghi di chiudere a punteggio pieno la prima fase di Europa League. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Zulte Waregem Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Zulte Waregem Lazio verrà trasmessa in chiaro in diretta tv: l’appuntamento per tutti è sul consueto canale Tv8, che per ogni turno di Europa League manda in onda una partita di una squadra italiana. Naturalmente gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la gara anche sui canali del bouquet Sky, che in questo caso specifico sono Sky Sport Mix, Sky Sport 3 e Sky Calcio 1.

PROBABILI FORMAZIONI ZULTE WAREGEM

LE SCELTE DI DURY

Chiaramente il fatto che lo Zulte Waregem sia già eliminato potrebbe incidere sulle scelte di Francky Dury, diviso tra la necessità di far riposare i suoi titolari in vista del campionato (dove la squadra è undicesima) e quella di chiudere l’Europa League con un risultato favorevole. Possiamo comunque ipotizzare un 4-4-2 classico con Severin in campo al posto di uno tra Heylen e Baudry al centro della difesa, mentre sulle corsie capitan De Fauw sarebbe confermato a destra e Hamalainen può comunque giocare a sinistra. In mezzo al campo può trovare spazio Idrissa Doumbia, magari con Kastanos che è arrivato in prestito dalla Juventus; più probabile però che il cipriota sia utilizzato come seconda punta avendo caratteristiche offensive, dunque potrebbe essere lui ad affiancare Leya Iseka che va verso un’altra maglia da titolare per aumentare il suo bottino di reti in ambito internazionale. Sulle corsie laterali Kaya potrebbe esserci, a destra invece Cordaro e De Pauw si giocano il posto insieme a Coopman, che di solito è il giocatore più utilizzato in quella zona di campo.

LA RIVOLUZIONE DI INZAGHI

Per Simone Inzaghi sarà rivoluzione totale, come è giusto che sia: nel 3-5-2 disegnato dal tecnico della Lazio troveranno spazio tante seconde linee, non però Davide Di Gennaro e Nani che dovremmo rivedere con il nuovo anno. In porta riposa Strakosha: spazio a Vargic se non addirittura al terzo portiere Guerrieri. Davanti a lui giocherà sicuramente Luiz Felipe, con Patric utilizzato ormai stabilmente nei tre di difesa; Wallace potrebbe farcela a essere in campo, in alternativa giocherà uno tra Bastos e Radu. A centrocampo rivedremo Dusan Basta occupare la corsia destra con Jordan Lukaku dall’altra parte; a comporre la linea mediana ecco invece Crecco che agirà come playmaker e costruttore della manovra, Murgia sarà una delle due mezzali mentre a completare la linea potrebbe esserci addirittura Miceli, capitano della Primavera che va verso un’altra convocazione e di conseguenza può avere una maglia da titolare (ma in quella zona di campo è preallertato Luis Alberto). La buona notizia è invece il rientro di Felipe Anderson: il brasiliano ci sarà ma solo dalla panchina, Inzaghi ha parlato di una possibile mezz’ora di campo.

PROBABILI FORMAZIONI ZULTE WAREGEM LAZIO: IL TABELLINO

ZULTE WAREGEM (4-4-2): 1 Bossut; 2 De Fauw, 5 Severin, 3 Baudry, 31 Hamalainen; 29 Cordaro, 20 I. Doumbia, 23 De Sart, 10 Kaya; 7 Leya Iseka, 30 Kastanos

A disposizione: 25 Bostyn, 4 Heylen, 15 Madu, 43 Coopman, 14 Walsh, 11 De Pauw, 33 Saponjic

Allenatore: Francky Dury

Squalificati: -

Indisponibili: Olayinka

LAZIO (3-5-2): 25 Vargic; 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 26 Radu; 8 Basta, 96 Murgia, 11 Crecco, 18 Luis Alberto, 5 J. Lukaku; 29 Palombi, 20 Caicedo

A disposizione: 23 Guerrieri, 13 Wallace, 77 Marusic, 32 Miceli, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic, 10 Felipe Anderson

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro, Nani

© Riproduzione Riservata.