Pronostici Champions League/ Le quote e le scommesse per le partite dei gironi (6^ giornata, oggi)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse per le partite attese 6 dicembre per la 6^ giornata della fase a gironi. Oggi il Napoli si gioca il tutto per tutto.

06 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

Si chiuderà questa sera la 6^ e ultima giornata della fase a gruppi della Champions League 2017-2018: ultimo banco di prova decisivo quindi per il massimo torneo per club sul continente, con tanti verdetti ancora attesi in vista dei prossimi ottavi di finale. Prima però di andare ad esaminare nel dettaglio le quote e le scommesse fissate alla vigilia, andiamo a vedere chi saranno le squadre protagoniste oggi 6 dicembre 2017, ricordando che su tutti i campi il fischio d’inizio sarà atteso per le ore 20.45. Il calendario ufficiale ci presenta quindi ben 8 incontri, tra i quali spicca ovviamente il match tra Feyenoord e Napoli: oltre a questo ecco poi Porto-Monaco, Liverpool-Spartak Mosca, Maribor-Siviglia, Lipsia-Besiktas, Real Madrid-Dortmund, Shakhtar-Manchester City e Tottenham-Apoel. Andiamo quindi ora a vedere partita per partita che cosa ci diranno i pronostici stilati dalla nostra redazione per le sfide in programma oggi 6 dicembre 2017 per la 6^ giornata della fase a gironi della Champions League.

PRONOSTICO PORTO MONACO

Complice il fattore campo il Porto è favorito questa sera nella partita contro il Monaco: non dobbiamo infatti dimenticare che per i lusitani la qualificazione ai prossimi ottavi di Champions League sono ancora alla portata. Non ha invece più alcun obbiettivo la compagine monegasca, la quale al massimo potrebbe voler regalare ai propri fan la prima vittoria nella competizione.

PRONOSTICO FEYENOORD NAPOLI

Pur lontano da casa e senza Lorenzo Insigne, il Napoli di Sarri non dovrebbe fare particolare fatica a superare il Feyenoord, fanalino di coda della graduatoria del girone F. I danesi infatti non hanno ancora trovato alcun punto in questa edizione e il 3-1 subito nel match di andata appare abbastanza eloquente.

PRONOSTICO LIVERPOOL SPARTAK MOSCA

Ad Anfield il Liverpool è impaziente di staccare il pass per i prossimi ottavi di finale della Champions League: per farlo però i Reds abbisognano di una vittoria stasera contro lo Spartak Mosca Il successo in ogni caso non dovrebbe mancare ma sono attese fatiche per gli inglesi. Non dobbiamo infatti dimenticare che i russi, terzi in classifica del girone E sono ancora in gioco per la qualificazione.

PRONOSTICO MARIBOR SIVIGLIA

Il Siviglia non vede l’ora di accedere alla prossima fase della Champions League: urge però un successo importante contro il Maribor, che da fanalino di coda in graduatoria a 2 punti, non dovrebbe mettere in difficoltà i biancorossi.

PRONOSTICO LIPSIA BESIKTAS

Di fronte al proprio publico il Lipsia vuole tentare l’impresa e ottenere un’insperata qualificazione ai prossimi ottavi di finale. L’obiettivo è ambizioso specialmente perché i tedeschi giocheranno contro il Besiktas primo in classifica: i turchi però sicuri del passaggio potrebbero concedere troppo agli avversari, di fatto favoriti.

PRONOSTICO REAL MADRID DORTMUND

Con la qualificazione ancora da mettere in cassaforte il Real Madrid non può sbagliare e benché l’avversario sia di valore, al Bernabeu il pronostico è tutto per i padroni di casa. Da non sottovalutare poi la voglia di riscatto di Zidane e i suoi dopo i due pareggi registrati negli ultimi giorni tra Copa del Rey e Campionato.

PRONOSTICO SHAKHTAR MANCHESTER CITY

Sfida inaspettatamente aperta a Karkiv: i contro infatti ecco lo Shakhtar che deve ancora mettere in sicurezza il passaggio del turno e il City, che invece è già sicuro della sua qualificazione. Vista la classifica quindi il pronostico potrebbe favorite gli ucraini che nonostante le belle cose fatte vedere finora, risultano nettamente inferiore alla squadra di Guardiola, che difficilmente scenderà in campo accontentandosi di fare il minimo indispensabile.

PRONOSTICO TOTTENHAM APOEL

A Wembley il Tottenham ovviamente pare favorito sulla squadra cipriota, ultima in classifica del girone H con appena 2 punti: esemplificativo il 3-0 rimediato a favore degli Spurs nel match di andata. Va però detto che la squadra inglese, già sicura del passaggio del turno, potrebbe pure concedere qualche sorpresa a tutto beneficio dell’Apoel.

