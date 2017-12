Real Madrid-Dortmund/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Madrid-Borussia Dortmund: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Champions League.

06 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Real Madrid-Borussia Dortmund, LaPresse

Real Madrid-Borussia Dortmund, diretta dall'arbitro ceco Pavel Kralovec, si svolgerà all'interno del Santiago Bernabeu, il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45 di mercoledì 6 dicembre 2017. Il Real Madrid ha sempre un buon motivo per fare bella figura in casa di fronte al suo pubblico, anche se la posta in palio per le Merengues è relativa: la squadra di Zidane, infatti, ha già la qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca, tuttavia dovrà accontentarsi del secondo posto nel gruppo H poiché il Tottenham, grazie ai 3 punti di vantaggio e alla vittoria nello scontro diretto, si è già assicurato matematicamente il primato nel girone.

Il Borussia Dortmund è praticamente costretto a vincere se vuole almeno proseguire la sua avventura europea nei sedicesimi di Europa League in programma a febbraio 2018: al momento la squadra di Peter Bosz ha raccolto solamente due pareggi in cinque giornate e non è stata capace di vincere nemmeno con l'APOEL Nicosia, che sulla carta doveva essere la Cenerentola in mezzo alle tre corazzate. Vista la crisi di risultati che non sembra avere una facile via di risoluzione, non daremmo per scontato il terzo posto nel BVB, che al momento non riteniamo abbia tutte le carte in regola per poter sbancare il Bernabeu, non esattamente un campo qualunque.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE REAL MADRID-BORUSSIA DORTMUND

Mediaset Premium proporrà sul canale 383 della piattaforma digitale terrestre la diretta tv dell'incontro, con la possibilità di utilizzare Premium Play per la diretta streaming video e sfruttare una connessione internet mobile per poter vedere il match su smartphone e tablet anche se ci si trovasse fuori casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

È ancora da capire se Zidane intenderà fare turnazione, in ogni caso il Real Madrid potrebbe presentarsi con il seguente undici: in porta ci sarà il ballottaggio tra Keylor Navas e Kiko Casilla, in difesa non mancheranno Sergio Ramos e Nacho Fernandez con Marcelo e Theo Hernandez a fare da terzini; Modric, Kroos e Casemiro comporranno il tridente di centrocampo, con Isco che potrebbe fare da ala o trequartista per le due punte Benzema e Cristiano Ronaldo. Gli ospiti potrebbero rispondere con la seguente formazione: in porta è confermato Burki dopo essersi ripreso pienamente dall'infortunio patito due settimane fa nella gara contro il Tottenham, l'indisponibilità Piszczek costringerà Bosz a ripiegare su una difesa a quattro con i centrali Sokratis, Toprak, Bartra e Zagadou mentre il centrocampo sarà composto da Weigl, Dahoud e Sahin; il tridente d'attacco, come al solito, sarà guidato da Aubameyang che potrà contare sull'ausilio di Yarmolenko e Pulisic. Da rimarcare le assenze di Philipp, Reus, Rode, Castro, Gotze e Durm, infermiera affollatissima per il BVB che anche per questa ragione ha accusato una preoccupante flessione dopo un ottimo inizio almeno in Bundesliga.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tendenzialmente Zidane gioca sempre con un 4-3-3, affidandosi talvolta a una variante a rombo con un trequartista e due punte; a inizio stagione Bosz sembrava avesse trovato la quadra del cerchio col 4-3-3, invece la crisi di risultati (il Borussia Dortmund non vince dal 24 ottobre quando rifilò 5 gol al Magdeburg nel 2^ turno della Coppa di Germania) ha indotto il tecnico a cambiare passando prima al 4-1-4-1 e poi al 3-4-3, non è però escluso un ritorno alle origini. Real Madrid e Borussia Dortmund si sono già affrontate 13 volte in passato, il bilancio degli scontri diretti è di 5 successi per le Merengues, 3 vittorie per il club tedesco e 5 pareggi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line hanno pochi dubbi su chi sarà la squadra vincente tra Real Madrid e Borussia Dortmund nella bolgia del Santiago Bernabeu: su Betclic l'1 dei padroni di casa viene dato ad appena 1,45 contro la quota di 5,20 proposta di Unibet per il pareggio e quella di 7,00 offerta da Bet365 per il successo esterno dei tedeschi. Si preannuncia una partita ricca di gol e quindi Unibet ha fissato a 1,38 la quota per l'Over, e a 3,10 quella per l'Under. Infine ricordiamo che Betclic valuta a 9,75 la vincita in caso di 3 a 1 per i Blancos.

