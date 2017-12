Risultati Champions League/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score (oggi, 6^ giornata)

06 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Champions League, 6^ giornata (Foto LaPresse)

Eccoci arrivati all’ultima giornata della fase a giorni di Champions League 2017-2018: oggi mercoledì 6 dicembre si completa infatti il sesto e ultimo turno anche dei quattro gironi che non sono scesi in campo ieri e di conseguenza si completerà in modo definitivo il quadro delle sedici squadre qualificate agli ottavi di finale, oltre che delle terze classificate che passeranno da febbraio in Europa League. Tutte le partite sono alle ore 20:45 per garantire la contemporaneità, andiamo dunque a ricordare tutto quello che ci attende: per il girone E si giocano Liverpool-Spartak Mosca e Maribor-Sivigilia; per il girone F avremo Shakhtar Donetsk-Manchester City e Feyenoord-Napoli, mentre nel girone G sono di scena Porto-Monaco e Lipsia-Besiktas, infine per il girone H ecco Tottenham-Apoel Nicosia e Real Madrid-Borussia Dortmund.

RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE (6^ GIORNATA)

L’ITALIANA

Le squadre già qualificate agli ottavi di finale nei giorni che scenderanno in campo oggi sono quattro: Manchester City, Besiktas, Tottenham e Real Madrid, con i turchi e le due squadre inglesi che sono già certe del primo posto nei rispettivi gironi e il Real Madrid che invece è certo del secondo posto alle spalle degli Spurs. In ottica italiana, ci interessa particolarmente il Manchester City, perché il Napoli ha bisogno di una vittoria della squadra di Pep Guardiola in Ucraina unita a un proprio successo sul campo del Feyenoord per agganciare lo Shakhtar Donetsk ma superarlo al secondo posto in classifica grazie al vantaggio negli scontri diretti conquistato grazie al 3-0 di due settimane fa al San Paolo. Dunque c’è una sola combinazione che promuoverebbe agli ottavi di Champions League il Napoli: non è un’impresa impossibile, perché in ogni partita serve la vittoria della squadra più forte, tuttavia è chiaro che sarebbe stato meglio evitare di ritrovarsi a -3 dal secondo posto, perché la trasferta in Ucraina per tanti motivi (dal clima alle scarse motivazioni) non sarà così facile per il Manchester City, da cui dipende la squadra di Maurizio Sarri.

LE SQUADRE QUALIFICATE

Torniamo però adesso alle squadre già qualificate per rendere onore in particolare a Tottenham e Besiktas. Gli Spurs erano inseriti in uno dei gironi sulla carta più difficili di questa Champions League, con Real Madrid e Borussia Dortmund. I tedeschi hanno tradito le attese e adesso al massimo sperano nel terzo posto, ma questo non toglie nulla all’ottimo girone del Tottenham, che ha conquistato con enorme anticipo la qualificazione agli ottavi di finale e ha pure già blindato il primo posto, grazie al vantaggio negli scontri diretti che risulterebbe decisivo anche nel caso in cui il Real Madrid dovesse firmare l’aggancio in termini di punti. Il Besiktas aveva un girone meno difficile, ma di certo non erano i turchi la squadra più quotata: ebbene, con tanti saluti alle previsioni di inizio stagione e in particolare al Monaco, ecco che la formazione di Istanbul è già certa non solo degli ottavi ma anche del primo posto, nonostante ci siano ancora 90 minuti da giocare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018

GIRONE E

ore 20:45 Liverpool-Spartak Mosca

ore 20:45 Maribor-Siviglia

CLASSIFICA: Liverpool 9; Siviglia 8; Spartak Mosca 6; Maribor 2.

GIRONE F

ore 20:45 Shakhtar Donetsk-Manchester City

ore 20:45 Feyenoord-Napoli

CLASSIFICA: Manchester City* 15; Shakhtar Donetsk 9; Napoli 6; Feyenoord 0.

GIRONE G

ore 20:45 Porto-Monaco

ore 20:45 Lipsia-Besiktas

CLASSIFICA: Besiktas* 11; Porto, Lipsia 7; Monaco 2.

GIRONE H

ore 20:45 Tottenham-Apoel Nicosia

ore 20:45 Real Madrid-Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Tottenham* 13; Real Madrid* 10; Borussia Dortmund, Apoel Nicosia 2

* Squadre già qualificate

