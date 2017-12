Risultati Coppa Italia Serie C/ Live score: le partite in programma oggi (Ottavi di finale)

Risultati Coppa Italia Serie C, live score: le partite in programma oggi (Ottavi di finale). Proseguiranno quest’oggi, dopo la gara di ieri, gli ottavi di finale della coppa di categoria

Dopo la sfida di ieri fra il Renate e il Feralpisalò, proseguiranno quest’oggi le gare valevoli per la Coppa Italia Serie C 2017-2018, giunta alla sua fase più calda. Da ieri sono infatti cominciati gli ottavi di finale, che si chiuderanno con le partite del prossimo 17 gennaio. Oggi si giocheranno precisamente due gare: andiamo a scoprirle insieme.

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Si comincia con l’anticipo delle ore 18:30, la sfida dello stadio Enrico Rocchi di Viterbo fra i padroni di casa della Viterbese e gli ospiti del Livorno. Si tratta di un derby toscano, come del resto capita spesso e volentieri in quel della Serie C. Sarà una partita molto interessante visto che entrambe le compagini stanno facendo molto bene in campionato, con il Livorno che è in vetta al Gruppo A, mentre la squadra di Viterbo insegue al quarto posto. Sicuramente i gialloneri sono i favoriti, anche perché giocano in casa, e ricordiamo che gli ottavi di finale prevedano la formula della “sfida secca”, senza la gara di ritorno. L’altra partita di oggi sarà quella delle ore 20:30. Spostiamoci nel sud della penisola e voliamo fino a Caserta, e precisamente presso lo stadio Alberto Pinto, dove a fare gli onori di casa ci sarà la Casertana, che ospiterà la Paganese, squadra di Pagani. Se quella di prima era una stracittadina toscana, questa è invece campana, visto appunto le origini delle due formazioni. A differenza del match di Viterbo, Casertana e Paganese occupano le retrovie della classifica del Gruppo C, con la squadra di Caserta che è quattordicesima, mentre in quel di Pagani sono al terz’ultimo posto in classifica.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 18:30 Viterbese-Livorno

Ore 20:30 Casertana-Paganese

