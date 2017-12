Risultati Coppa Italia Serie D/ Diretta live score sedicesimi di finale: tutte le gare di oggi 6 dicembre 2017

Risultati Coppa Italia Serie D: diretta gol live score delle partite in programma oggi mercoledì 6 dicembre 2017 e valide per i sedicesimi di finale dell'edizione 2017-2018.

06 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Risultati Coppa Italia Serie D - La Presse

Andiamo a vedere i match che si disputeranno per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie D alle ore 15.00. Sicuramente la sfida più attesa è Virtus Verona-Varese con gli occhi che sono tutti puntati sugli ospiti fino a qualche tempo fa in cadetteria e protagoniste con Rolando Maran tra gli altri ad ottenere ottimi risultati. I veronesi hanno dovuto fare grandissima fatica per andare avanti nel turno scorso, superando Caravaggio ma solo dopo i calci di rigore, la gara era terminata col risultato di 1-1. Invece Varese era riuscita ad uscire con un 2-0 dalla sfida casalinga contro Mantova. Pianese-Viareggio ci offre uno scenario altrettanto interessante tra due squadre che stanno esprimendo un buon calcio. Viareggio ha fatto fatica per essere qui oggi dopo che nel turno precedente aveva avuto la meglio della Massese ma solo ai rigori. Pianese che si era imposta 2-0 contro la Sangiovannese.

LE GARE DELLE 14.30

Si scende in campo per la Coppa Italia di Serie D in vista dei sedicesimi di finale. Sono ben nove le partite che si disputeranno alle ore 14.30 con la possibilità di vedere anche diversi scontri molto interessanti. Sono invece due poi le partite che invece si disputeranno alle ore 15.00. Il turno si concluderà il 20 e il 21 dicembre con altre tre sfide. Si parte da Gozzano-Sestri Levante con le due compagini che si erano confrontate precedentemente contro Finale Ligure e Bustese Milano City, raccogliendo rispettivamente un 2-1 e un 1-3. Attenzione poi al match Matelica-Rimini che arriva dopo che i biancorossi hanno superato il Jesina in casa col risultato di 2-0, mentre i romagnoli erano riusciti a imporsi 1-0 contro Vis Pesaro. Sfida intrigante Legnago-Campodarsego con i padroni di casa che hanno davvero fatto molta fatica per arrivare fin qui dopo il successo contro ArzignanoChiampo solo dopo i calci di rigore. Campodarsego invece passa il turno con un secco 3-0 contro l'Adriese. Nuorese-Ostia Mare, Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle, Gela-Igea Virtus, Chieri-Unione Sanremo, Albalonga-Monterosi e Grumellese-Folgore Caratese terminano il turno di gare che si giocano alle 14.30.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE D, SEDICESIMI DI FINALE

14.30 GOZZANO-SESTRI LEVANTE

14.30 MATELICA-RIMINI

14.30 LEGNAGO-CAMPODARSEGO

14.30 NUORESE-OSTIA MARE

14.30 FIORENZUOLA-SAN DONATO TAVERNELLE

14.30 GELA-IGEA VIRTUS

14.30 CHIERI-UNIONE SANREMO

14.30 ALBALONGA-MONTEROSI

14.30 GRUMELLESE-FOLGORE CARATESE

15.00 VIRTUS VERONA-VARESE

15.00 PIANESE-VIAREGGIO

