Shakhtar Donetsk-Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Shakhtar Donetsk-Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Champions League.

06 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Shakhtar Donetsk-Manchester City, LaPresse

Shakhtar Donetsk-Manchester City, diretta dall'arbitro francese Benoit Bastien, si disputerà presso l'OSK Metalist Stadion di Kharkiv mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 20.45 e sarà una partita valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2017-18, gruppo F. La squadra di Paulo Fonseca non può assolutamente mancare l'appuntamento con gli ottavi di Champions, tutto dipenderà infatti dalla compagine ucraina che al momento si trova al secondo posto nel gruppo F con 9 punti, 3 in più rispetto al Napoli terzo. Tuttavia, se le due squadre arrivassero appaiate i partenopei avrebbero il vantaggio nel doppio scontro diretto (1-2 all'andata, 3-0 al ritorno) e dunque sarebbero loro a passare il turno. Come dicevamo, però, lo Shakhtar è padrone del proprio destino perché gli basterebbe un pareggio col Napoli che quasi sicuramente non avrà difficoltà a espugnare lo stadio del Feyenoord, squadra ancora ferma a 0 punti dopo 5 giornate e che avrà ben stimoli essendo matematicamente ultimo e tagliato fuori anche da un eventuale retrocessione in Europa League.

Il Manchester City, che ha già in tasca la qualificazione e il primo posto solitario nel girone, non se la giocherà con il coltello tra i denti: domenica prossima, infatti, c'è l'attesissimo derby contro i cugini dello United che in Premier League inseguono la squadra di Guardiola con 8 lunghezze di ritardo, in caso di successo i Citizens metterebbero già una seria ipoteca sul titolo ancor prima di essere arrivati al giro di boa. Motivo per cui Guardiola effettuerà un ampio turnover facendo riposare i suoi uomini migliori in vista della stracittadina, magari infischiandosene di fare 18 punti su 18 nella fase a gironi di Champions.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE SHAKHTAR DONETSK-MANCHESTER CITY

Il match sarà visibile in diretta tv sui canali 382 e 388 del digitale terrestre appartenenti al bouquet di Mediaset Premium che fino al termine di questa stagione trasmetterà in esclusiva tutta la Champions League, offrendo anche la diretta streaming video su internet attraverso il servizio di Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Paulo Fonseca userà tutti i suoi uomini migliori, a cominciare da Pyatov in mezzo ai pali, davanti all'estremo difensore si posizioneranno i centrali difensivi Rakitsky e Ordets e i terzini Ismaily e Petryak; Fred e Marlos occuperanno la linea mediana dietro ai trequartisti Kovalenko, Dentinho e Bernard con Facudndo Ferreyra unica punta centrale (20 centri in 26 presenze per l'attaccante argentino). Cerchiamo di capire invece chi potrebbe scendere in campo per il Manchester City, è probabile che Guardiola dia spazio a chi finora non ha avuto grandi chance per mettersi in mostra, come ad esempio Claudio Bravo che potrebbe dar modo a Ederson di rifiatare; in difesa largo a Kompany e Mangala con Otamendi che osserverà un turno di riposo, i du terzini sanno Walker e Danilo; Yaya Touré, finora impiegato poco da Guardiola, potrebbe riempire il centrocampo assieme a Delph e Gundogan, mentre Sané e Bernardo Silva daranno man forte alla punta Aguero.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il 4-2-3-1 è il modulo prediletto da Paulo Fonseca che lo ha usato per la maggior parte delle volte, mentre Guardiola solitamente si destreca tra il 4-3-3 e il 4-1-4-1, quest'ultimo soprattutto quando deve schierare Fernandinho tra la difesa e il centrocampo. Prima di questa gara le due squadre si sono incrociate solamente una volta, lo scorso 26 settembre quando in Inghilterra il Manchester City prevalse per 2 a 0 con le marcature di De Bruyne e Sterling.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line danno credito allo Shakhtar Donetsk e sono convinte che possa fare risultato contro un Manchester City sulla carta decisamente più forte ma che non ha più nulla da chiedere a questa fase a gironi di Champions League: su Bet365 l'1 del club ucraino viene valutato a 2,29; la stessa società di betting ha fissato a 3,39 le quote relative al pareggio e alla vittoria esterna dei Citizens. Unibet non si sbilancia invece sul numero di gol che saranno complessivamente segnati, proponendo l'Over a 1,84 e l'Under a 2,00. Vi segnaliamo il risultato esatto di 1-1 che su Betclic garantirebbe una vincita pari a 6,50 volte la posta in palio.

