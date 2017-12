Sorteggi Champions League, quando sono?/ Le possibili avversarie di Roma e Juventus, mentre il Napoli...

Sorteggi Champions League 2017-2018, ottavi di finale, quando e dove si terranno: le possibili avversarie delle italiane Juventus e Roma, in attesa del Napoli

Sorteggi Champions League 2017-2018 (LaPresse)

Sorteggi Champions League 2017-2018, ottavi di finale: tra pochi giorni si conosceranno le avversarie delle squadre italiane. Questa sera in programma l’ultima giornata della fase a gironi, con gli ultimi match del primo turno, e c’è grande attesa circa gli abbinamenti degli ottavi di finale: nel mirino c’è la finale di Kiev. L’appuntamento con i sorteggi è per lunedì 11 dicembre 2017 alla sede Uefa di Nyon: ore 12,00, un’ora dopo si terrà il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Sarà possibile seguire la cerimonia in chiaro su Italia Uno e su Premium Sport (Canale 370), con aggiornamenti disponibili su Instagram, Facebook e Twitter della Uefa. Come si svolgerà il sorteggio? Le squadre verranno suddivise in due fasce: la prima fascia conterrà le vincitrici dei gironi, con l’Italia rappresentata dalla Roma, mentre la seconda fascia conterrà le squadre classificatesi come seconde, Juventus e forse Napoli presenti. Verranno associate una squadra di prima fascia e una squadra di seconda fascia, con le squadre provenienti dallo stesso campionato e dallo stesso girone non abbinabili.

SORTEGGI CHAMPIONS, LE POSSIBILI AVVERSARIE DI ROMA, JUVENTUS (E NAPOLI?)

Grazie alla vittoria di ieri contro il Qarabag e il contemporaneo pareggio tra Chelsea e Atletico Madrid, la Roma di Eusebio Di Francesco si è qualificata al primo posto nel suo girone. Nonostante ciò, non mancano i rischi all’urna di Nyon: i giallorossi infatti potrebbero incrociare club come Bayern Monaco e Real Madrid, arrivate al secondo posto nei rispettivi gironi. Più abbordabili le altre combinazioni: Shakhtar Donetsk (qualora il Napoli non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione: in caso contrario, una opzione in meno per la Roma), Basilea, Porto e la seconda squadra classificata del gruppo E, con Liverpool, Siviglia e Spartak Mosca in lizza. La Juventus, invece, è arrivata al secondo posto nel gruppo D e rischia grosso. Sono almeno tre i top club che Paulo Dybala e compagni rischiano di incrociare: parliamo di Paris Saint Germain, Manchester City e Manchester United. Esclusa, invece, la Roma, in quanto provengono entrambe dalla Serie A. Da non sottovalutare l’eventualità Tottenham, mentre in molti confidano nel sorteggio con il Besiktas. L’ultima possibile avversaria arriverà dal gruppo E: come nel caso della Roma, una tra Liverpool, Siviglia e Spartak Mosca.

I COMMENTI DA ROMA E TORINO

Grande soddisfazione in casa Roma per la qualificazione al primo posto di un girone di ferro, in cui i giallorossi hanno avuto la meglio su top club del calibro di Chelsea e Atletico Madrid. Mauro Baldissoni, come riporta Voce Giallorossa, ha analizzato così il traguardo raggiunto: "Consapevoli della nostra forza noi ci siamo giocati il turno passandolo addirittura per primi e con merito. Questo è uno dei passaggi del lavoro che stiamo svolgendo e deve essere appunto un passaggio per fare ancora meglio in futuro. Dobbiamo rendere queste situazioni normali". Gioia anche in casa Juventus per l'obiettivo minimo stagionale, con Massimiliano Allegri che ha analizzato così gli impegni futuri: "Voglio chiarire: la Juventus ha giocato otto finali di Champions ed è un evento mondiale. Vincerla non è vincere il torneo dei bar: ci sono squadre straordinarie, il primo obiettivo è passare il girone, poi gli ottavi”. Continua l’ex allenatore del Milan, sottolineando: “Non sono presuntuoso: credo che la squadra possa arrivare in finale. Cerchiamo di essere positivi, è più facile che le cose vengano dalla nostra parte. Poi le perdi le finali, che non giochi contro il Collesalvetti... Con tutto il rispetto per il Collesalvetti, chiaro", riporta Tuttomercatoweb.

