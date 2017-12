Tottenham Apoel/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Tottenham Apoel info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. In campo a Wembley per la 6^ giornata di Champions League

06 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Tottenham-Apoel - LaPresse

Tottenham Apoel, diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, sarà una partita valida per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League, questa sera alle ore 20.45 nel leggendario scenario dello stadio di Wembley, a Londra. Il Tottenham potrà di fatto godersi una serata di festa, per celebrare con i propri tifosi non solo la matematica certezza della qualificazione ma anche il primo posto già blindato con una giornata d’anticipo, soddisfazione non da poco in un girone che comprendeva anche il Real Madrid. L’Apoel invece si gioca le speranze di arrivare almeno terzo: per riuscirci però dovrà fare questa sera un punto in più del Borussia Dortmund. Non facile, per i ciprioti resta comunque la soddisfazione di essere all’ultima giornata con un obiettivo ancora vivo in un girone che per loro doveva essere proibitivo ed invece li ha visti pareggiare due volte con i tedeschi.

Per il Tottenham questa marcia trionfale in Champions League sta forse un po’ penalizzando il rendimento in campionato, dove gli Spurs attualmente sono solamente sesti e di conseguenza dovranno fare uno sforzo per rientrare fra le prime quattro che si qualificheranno per la prossima edizione della massima competizione continentale. Anche l’Apoel quest’anno non sta avendo vita facile in patria, essendo attualmente “solo” terzo nel campionato cipriota, ma va detto che ha giocato una partita in meno della seconda e due in meno della capolista, dunque non è facile fare un quadro esatto della situazione a Cipro. Di certo la Champions League pesa, anche perché giocare al Bernabeu oppure a Wembley non succede esattamente tutti i giorni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tottenham Apoel sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 7 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM APOEL

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo a Wembley, nel Tottenham potrebbe esserci un certo turnover per dare spazio ai giocatori che finora ne hanno avuto di meno nella squadra allenata da Mauricio Pochettino, già certa del primato nel girone. Di certo però di questo turnover non faranno parte i due infortunati, il difensore belga Toby Alderweireld e il centrocampista keniota Victor Wanyama. Vedremo dunque se ci sarà spazio per alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Erik Lamela e Fernando Llorente, che di solito non trovano molto spazio in un reparto offensivo titolare che vede in genere Eriksen, Alle e Son alle spalle di Kane. Nell’Apoel una conoscenza del nostro calcio è il difensore brasiliano Carlao, che però ha lasciato poche tracce di sé al Torino. L’allenatore greco Georgios Donis si affida solitamente al modulo 3-4-2-1 imperniato sulla punta centrale che dovrebbe essere Michael Poté, che ha la doppia cittadinanza del Benin e della Francia.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quel che riguarda le quote dei bookmakers, Tottenham Apoel è come comprensibile una partita che ha una favorita d’obbligo e di conseguenza ci sono enormi differenze fra i tre segni. La Snai quota un successo del Tottenham (segno 1) a 1,21 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo dei ciprioti a Wembley (segno 2) è proposto a 12,00 volte la scommessa che si dovesse decidere di giocare, a dimostrazione che la differenza è sulla carta enorme. Quota intermedia infine per il pareggio, considerato un’opzione comunque difficile, che sempre la Snai paga 7,00 volte la scommessa effettuata (segno X).

© Riproduzione Riservata.