Video/ Barcellona Sporting (2-0): highlights e gol della partita (Champions League girone D)

Video Barcellona Sporting (risultato finale 2-0): highlights e gol del match per l'ultimo turno del girone D di Champions League. Blaugrana agli ottavi

Video Barcellona Sorting (LaPresse)

Il Barcellona archivia la pratica Sporting Lisbona con il minimo sforzo e accede agli ottavi di Champions League. Il primo tempo vede i blaugrana in pieno controllo, la fomazione di Valverde fa la partita ma non riesce a pungere. Le occasioni migliori capitano a Suarez, Vidal e Gomes, ma Rui Patricio risponde presente. I portoghesi sono costretti alla difensiva, nella ripresa provano a spingersi oltre con Dost e Martins, ma gli spagnoli fanno muro. Al cinquantanovesimo, Alcacer la sblocca per i blaugrana con una giocata perfetta sul primo palo. Bellissima la pennellata di Suarez per il compagno, che precede l'ingresso in campo di Messi. La pulce si rende subito pericolosa con due mancini dal limite: uno finisce fuori, l'altro tra le braccia di Patricio che respinge. Il Barcellona insiste e prima dello scadere, con la complicità di Mathieu, trova la via del raddoppio. Termina due a zero per la formazione di Valverde. Sporting fuori dalla Champions.

IL TABELLINO

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Piqué (64' Busquets), Vermaelen, Digne; Rakitic, André Gomes, Denis Suarez; Vidal (61' Messi), Luis Suarez (75' Paulinho), Alcacer . Allenatore: Ernesto Valverde

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Bruno Cesar (64' Coentrao); William Carvalho, Battaglia; Ristovski (45' Gelson Martins), Bruno Fernandes, Acuna; Alan Ruiz (45' Dost). Allenatore: Jorge Jesus

Arbitro: Craig Thomson (Scozia)

Gol: Alcacer 59', Mathieu aut. 90'

Ammoniti: Semedo; Alan Ruiz

