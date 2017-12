Video/ Bayern Psg (3-1): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Bayern Psg (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita dell'ultimo turno del girone B di Champions League. Entrambi i club già agli ottavi.

Video Bayern Psg (LaPresse)

Il Bayern Monaco approffita di un PSG non in piena forrma e vince con merito una sfida dominata. I bavaresi cominciano al meglio la gara e trovano il vantaggio con il solito Lewandoski dopo nemmeno dieci giri di lancetta. Il polacco è bravo a farsi trovare pronto e ad insaccare con una bella spizzata. Il gol taglia le gambe alla squadra francese, che deve fare i conti con un Coman molto ispirato. Attorno alla mezzora i parigini si fanno vedere in avanti col brasiliano Neymar, Ulreich però non corre pericoli. Il PSG fatica a scuotersi e i padroni di casa colpiscono con Tolisso, che di testa firma il raddoppio tedesco. Cavani e compagni non ci stanno e nella ripresa un sussulto d'orgoglio di Mbappè permette alla squadra di Emery di tornare in partita. Siamo 2-1, le speranze dei francesi si riaprono. A chiuderle, prontamente, ci pensa ancora Tolisso, che mette in ghiaccio il risultato. Finisce 3-1.

IL TABELLINO

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Tolisso, Rudy; Coma, James (dall'83' Vidal, Ribery(dal 67' Muller ); Lewandowski . All. Heynckes

PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (dal 72' Kimpembe sv), Kurzawa; Verratti, Rabiot, Draxler (dal 90' Lo Celso); Mbappé, Cavani, Neymar All. Emery

Arbitro: Çakir

Marcatori: all'8' Lewandowski, al 37' Tolisso, al 50' Mbappé, al 69' Tolisso.

Ammoniti: Kimmich, James, Tolisso, Marquinhos, Rudy, Draxler.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BAYERN PSG (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

