Video/ Benfica Basilea (0-2): highlights e gol della partita (Champions League girone A)

Video Benfica Basilea (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita per l'ultimi turno del girone A di Champions League. Gli svizzeri passano agli ottavi!

Video Benfica Basilea (LaPresse)

Al termine del match dello stadio “Da Luz” tra Benfica e Basilea, terminato per 2-0 a favore degli svizzeri, le statistiche sembrano raccontare di 90 minuti ben diversi da quelli che sono andati in scena: infatti, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, i portoghesi hanno fatto fuoco e fiamme eppure hanno perso ancora (sesta sconfitta su sei gare), rischiando persino nel finale di subire il tris elvetico. Stando ai dati elaborati nel post-partita, infatti, si nota come le Aquile abbiano tenuto il pallone per il 61% del tempo (contro il 39% dei rossoblu) e abbiano tirato addirittura per 23 volte totali contro le sole 7 degli ospiti, capaci però di capitalizzare in modo chirurgico quasi tutte le chance avute. A sottolineare anche come la squadra di Rui Vitoria abbia meritato il KO, pur attaccando per tutto il match, sono i 9 corner mal sfruttati contro i soli 3 del Basilea: infine, dando un’occhiata pure ai numeri relativi alle parate, si vede come Svilar ne abbia compiute solo 2 contro le 4 di Vaclik per gli ospiti, mentre i passaggi completati con successo dai biancorossi sono stati ben 659 a fronte dei soli 245 degli svizzeri, abili a lasciare un possesso palla (sterile) all’avversario ma risultando più letali nelle ripartenze che hanno deciso, di fatto, la gara e consegnato loro il pass per gli ottavi di finale.

LE DICHIARAZIONI

Dopo l’ennesima sconfitta in questo disastroso girone di Champions League il tecnico del Benfica, Rui Vitoria, ha commentato con amarezza il secco KO maturato in questo ultimo impegno casalingo contro il Basilea: “Questa gara è stata lo specchio della nostra campagna europea e mi assumo tutte le responsabilità” ha ammesso l’allenatore lusitano in conferenza stampa, aggiungendo che gli avversari hanno avuto solo tre occasioni da gol concretizzandone però ben due. “Siamo andati sempre alla ricerca della rete ma il pallone non è mai voluto entrare: analizzando il girone, noi non eravamo obiettivamente inferiori alle altre squadre” ha spiegato Rui Vitoria, affermando che alla fine sono stati decisivi gli errori dei suoi nelle sei sconfitte. Ovviamente raggiante è apparso invece ai microfoni Raphael Wicky: il tecnico elvetico ha elogiato la prova del suo Basilea, sia per la vittoria, sia per il raggiungimento degli ottavi di finale. “Il nostro secondo gol è stato decisivo ed è arrivato in un momento molto importante, facendoci acquisire sicurezza” ha detto Wicky, prima di ammettere candidamente di non conoscere (al momento dell’intervista, NdR) il nome delle altre squadre che si erano qualificate per la fase a eliminazione diretta. “Siamo orgogliosi di questo traguardo e ora ce la giocheremo con chiunque, tanto oramai ci saranno solamente squadre forti nel sorteggio” ha concluso.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BENFICA BASILEA (0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.