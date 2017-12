Video/ Celtic Anderlecht (0-1): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Celtic Anderlecht (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita dell'ultimo turno del girone B di Champions League. Decisivo l'autogol di Simunovic.

Video Celtic Anderlecht (LaPresse)

La sfida tra le due "cenerentole" del girone si è conclusa per 1-0 a favore dell’Anderlecht che, quindi, ha in parte vendicato lo 0-3 casalingo subito dal Celtic all’andata, anche se non è bastato per sottrarre agli scozzesi quel terzo posto che consentiva di essere ripescati in Europa League. Analizzando le statistiche elaborate nel post-match si nota come il pallino del gioco sia stato di fatto sempre nelle mani dei belgi (58% contro il 42% dei padroni di casa), bravi a neutralizzare ogni iniziativa dei biancoverdi e a punirli nella ripresa con una sola incursione che ha portato all’autogol di Simunovic. Il dato riguardante i tiri in porta vede invece prevalere la formazione di Rodgers per 10 a 8 come pure per i corner guadagnati (4 contro i 2 battuti dai ragazzi di Vanhaezebrouck). Per quel che concerne i falli, ne ha commessi più l’Anderlecht (12) rispetto agli “Hoops” (10) che si sono anche visti comminare l’unica ammonizione del match. Infine, un’occhiata alla statistica sui passaggi: molto alto il numero di quelli completati dai biancomalva (564) che surclassano gli scozzesi (376), spesso imprecisi e incapaci anche di tessere articolate trame di gioco.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di un match non certamente memorabile e risolto solo da un’autorete che ha regalato un consolatorio successo all’Anderlecht, Brendan Rodgers ha parlato in mixed zone della prestazione del suo Celtic: “Penso che stasera il contesto della gara abbia influito sulla nostra prestazione” ha detto ai microfoni, spiegando che era l’Anderlecht a dover cercare a tutti i costi di vincere per raggiungere il proprio obiettivo. “A fine primo tempo poi abbiamo dovuto cambiare qualcosa a livello tattico: si può dire che ha vinto il team migliore ma la cosa più importante era qualificarci per l’Europea League e per noi è comunque un risultato importante” ha concluso Rodgers che ha ricordato anche come al momento dei sorteggi il suo Celtic fosse addirittura in quarta fascia. Soddisfatto della prestazione, definita “la nostra miglior partita da quando sono arrivato qui", è invece Hein Vanhaezebrouck, tecnico dell’Anderlecht. Pur sapendo che sarebbe servito un 3-0 per qualificarsi, l’allenatore belga si rammarica solo per il fatto che non sono state sfruttate alcune situazioni favorevoli all’inizio: “Non abbiamo mai concesso nulla agli avversari nel primo tempo e nella ripresa siamo stati assolutamente in controllo del match” ha ribadito il mister dei biancomalva che ha voluto ricordare pure come la sua squadra sia stata sfortunata nell’ultimo turno col Bayern, dove ottenere dei punti avrebbe potuto portare alla qualificazione.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTIC ANDERLECHT (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.