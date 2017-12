Video/ Olympiacos Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Champions League girone D)

Video Olympiacos Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita che si è giocata al Georgios Karaiskakis, valida per la sesta giornata del girone D di Champions League

06 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Olympiacos Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Dopo i tre gol incassati dalla Sampdoria la Juventus ha saputo diventare di nuovo invulnerabile, zero reti subite nelle ultime quattro gare: Barcellona, Crotone, Napoli e Olympiacos non sono riusciti a segnare, e i bianconeri con un bottino di tre vittorie e un pareggio hanno potuto accodarsi al treno buono per lo scudetto e strappare il pass per gli ottavi di Champions. La squadra di Allegri ha espugnato lo Karaiskakis ottenendo così i tre punti necessari a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta senza dover badare a cosa accadesse al Camp Nou tra Barcellona e Sporting CP (per la cronaca, hanno vinto i blaugrana per 2 a 0), l'unica nota stonata della serata è che il gol del raddoppio sia arrivato solamente allo scoccare del novantesimo, costringendo i tifosi bianconeri a rimanere sulle spine fino all'ultimo. Sul piano tecnico non c'è stata storia, la Juventus è una squadra molto più forte dell'Olympiacos, anche solo per le individualità: i bianconeri potevano vantare Higuain come punta centrali, gli ellenici Djurdjevic che in passato ha vestito la maglia del Palermo senza lasciare un piacevole ricordo ai tifosi rosanero. Eppure l'Olympiacos ha più volte sfiorato il pari, Szczesny in un paio di frangenti ha dovuto salvare la situazione mentre ci ha pensato la traversa a dire di no a Ben Nabouhane: qualche calo di tensione di troppo e un atteggiamento a tratti superficiale che sicuramente ha indispettito non poco Allegri che mal tollera i giocatori che non danno il massimo in campo, come Dybala sostituito al quarto d'ora della ripresa per evitare che potesse fare danni nella sua trequarti anziché in quella avversaria. A ogni modo, anche quest'anno la Juventus rientrerà tra le 16 grandi d'Europa, sperando che nell'elenco sia compreso pure il Napoli, è da un po' di tempo che non abbiamo tre squadre italiane negli ottavi. Una tra Manchester United, Paris, Liverpool (o Siviglia), Manchester City, Besiktas e Tottenham sarà la prossima avversaria della Juventus in Europa, adesso la fortuna dovrà dare una mano alla Vecchia Signora nell'urna di Nyon: arrivare secondi nel girone, in questi casi, è sempre una seccatura.

LE DICHIARAZIONI

L'autore del primo gol, Juan Cuadrado, al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Era importante vincere per blindare il secondo posto, passare il turno era il nostro primo obiettivo stagionale e lo abbiamo raggiunto. Ora voltiamo pagina, dobbiamo pensare all'Inter. Sapevamo si trattasse di una partita insidiosa, in Europa sono tutte così, abbiamo comunque dimostrato di avere ancora margini di crescita e miglioramento. Non prendere gol è fondamentale perché ci fa capire che anche in fase difensiva abbiamo preso la giusta direzione".

L'analisi di Massimiliano Allegri nel dopo-gara: "Stasera abbiamo sbagliato nei primi venti minuti della ripresa, in Europa è sempre difficile vincere e sull'1 a 0 abbiamo avuto almeno tre palle gol per chiudere la pratica e levarci il pensiero, perché poi basta un episodio per pareggiare. Avevamo solamente un risultato a disposizione per non aspettare quello di Barcellona, voglio fare i complimenti ai ragazzi che comunque devono migliorare nella tenuta mentale. Per Dybala questo è un momento negativo in cui non gli riesce nulla, anche l'anno scorso ebbe un calo simile per poi riprendersi alla grande, deve solo rimanere calmo e ritrovare una condizione migliore".

