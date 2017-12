Video/ Roma Qarabag (1-0): highlights e gol della partita (Champions League girone C)

Video Roma Qarabag (risultato finale 1-0): highilghts e gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico ed è stata valida per la Champions League, ultima giornata del girone C

06 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Roma Qarabag, Champions League (Foto LaPresse)

La Roma batte all'Olimpico il Qarabag grazie alla rete di Diego Perotti e chiude prima il girone di Champions League. Partita non facile per la compagine di Eusebio Di Francesco che nella prima frazione sbatte sistematicamente contro il muro difensivo eretto dalla compagine azera che punta tutto sul contropiede. Il Qarabag si difende bene chiudendo ogni varco, la Roma ci mette del suo con la lenta circolazione della palla che non apre varchi nella retroguardia avversaria. Ad inizio ripresa però, complice anche la strigliata di Di Francesco, arriva lo squillo decisivo. Dzeko spreca contro il migliore in campo del Qarabag, Sehic, la palla arriva a Perotti che a porta vuota deposita in rete. Nell'altra porzione di match la Roma proverà a chiuderla ma non incide più di tanto mentre il Qarabag provoca solo un brivido all'attenta difesa giallorossa. Termina in trionfo il girone di Champions League grazie al pareggio del Chelsea con l'Atletico Madrid che regala il primato alla Roma. Ora testa al campionato in attesa di conoscere nel sorteggio il prossimo avversario nella massima competizione europea.

LE STATISTICHE

La Roma batte il Qarabag grazie ad una rete di Diego Perotti e vola agli ottavi di Champions League da prima nel girone grazie al pareggio tra Chelsea e Atletico Madrid. Andiamo a scoprire le statistiche di un match non certo indimenticabile per la qualità dello spettacolo. Possesso palla nettamente a favore della Roma, 61% contro il 39% del Qarabag. Sono ben quattordici gli angoli a favore della Roma contro un desolante zero degli azeri. Roma che ha messo insieme 608 passaggi contro i 358 degli ospiti. Sono invece ben 521 i passaggi riusciti da parte della compagine di Eusebio Di Francesco contro i 260 del Qarabag. I numeri quindi ci mostrano una partita a senso unico con la meritata vittoria della Roma. Il Qarabag in difesa non ha demeritato ma alla lunga si è piegata alla compagine giallorossa.

LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport mostrando grande gioia per la vittoria e il primato nel girone, queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "E' stata una grande vittoria. Sono soddisfatto per il primo posto. Nessuno ci dava per favoriti, ma abbiamo messo in campo determinazione e alla fine abbiamo fatto un gran girone. Nel primo tempo ho chiesto ai ragazzi di creare situazioni di vantaggio per andare senza palla, tutti la volevano sui piedi. Così si fa fatica ed eravamo bloccati. Poi nella ripresa la gara è cambiata, la squadra si è espressa sicuramente meglio. I meriti sono principalmente del gruppo, io ho cercato di dare solo il mio pensiero. La cosa importante è entrare nella testa dei giocatori e io credo di esserci riuscito".

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato a Premium Sport non nascondendo le insidie del match: "Il risultato è buono, la partita sofferta perché erano tutti dietro. La qualificazione è meritata: alcune partite abbiamo sofferto ma prima nessuno pensava saremmo arrivati primi, quindi è una bella soddisfazione. Provavamo a sfondare ma era difficile perché stavano tutti dietro. Abbiamo avuto la pazienza giusta. L'importante è essersi qualificati e adesso vediamo come sarà il sorteggio".

CLICCA QUI PER IL VIDEO ROMA QARABAG (1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.