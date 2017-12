Viterbese Livorno/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Viterbese Livorno: info streaming video e Sportube: formazioni, orario, quote e risultato live per il match degli ottavi di Coppa Italia Serie C.

06 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Viterbese Livorno (LaPresse)

Viterbese-Livorno, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, è la partita in programma oggi mercoledì 6 dicembre alle ore 18.30, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. La Coppa Italia torna protagonista assoluta quindi e vede nel suo tabellone questo incontro affatto inedito visto che in campionato entrambe le formazioni condividono il medesimo girone A. Come da regolamento, ricordiamo che la partita in programma oggi sarà a gara secca e in caso di pareggio quindi al termine dei tempi regolamentari si procederà ai tempi supplementari e nel caso anche ai calci di rigore. Sarà quindi un match da dentro o fuori tra Viterbese e Livorno per questi ottavi di finale della Coppa Italia, che ricordiamo si chiuderanno solo a gennaio inoltrato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Viterbese e Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE LIVORNO

Passando alla probabile formazione gialloblu che vedremo oggi in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, appare probabile che il tecnico Stefano Sottili voglia confermare gran parte dell’11 titolare. Non dimentichiamo infatti che la Viterbese ha beneficiato domenica scorsa del solito salto del turno nel girone A del Campionato e quindi l’allenatore ha a disposizione forze più che fresche per questo match. Confermato quindi in gran parte il 4-3-3 visto lo scorso 26 novembre contro il Cuneo: Iannarilli non mancherà tra i pali mentre il reparto difensivo verrà composto da Atanasov e Sini al centro, mentre il duo Varutti e Celiento si occuperà delle fasce. Qualche dubbio in mediana: in cabina di regia non mancherà Musacci con Baldassin sulla sinistra e uno tra Ceciaretti e Zenuni sulla sinistra. Per l’attacco infine ecco che Vandeputte e Tortorì sosterranno uno tra Ngissah e Sanè quale prima punta.

Qualche novità invece per la probabile formazione del Livorno che avrà ancora da smaltire la partita contro l’Arzachena giocata domenica. Sottil in ogni caso non dovrebbe rinunciare al 4-2-3-1 ma oggi tra i pali potremmo vedere Mazzoni, squalificato invece per il campionato regolare. Per il reparto difensivo ecco la coppia di centrali Gasbarro e Pirello con Franco e Pedrelli sulle fasce: davanti ecco invece Bruno e Luci chiamati al doppio lavoro dopo la sfida di domenica. Qualche ballottaggio in più per il reparto avanzato: Valiani è in dubbio con Morelli per la trequarti, come il duo Doumbia e Murilo se la giocano rispettivamente con Perez e Baumgartner per coprire le fasce esterne. Ballottaggi in corso anche per la maglia da prima punta: qui Vantaggiato rimane in dubbio con l’ex Bari Mattia Montini.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista del match della Coppa Italia Serie C tra Viterbese e Livorno, la snai non esita a dare ai granata il benestare del pronostico. Il successo della compagine ospite infatti è stato dato a 2.20, contro il 3.00 quotato per l’affermazione dei gialloblu padroni di casa: pareggio invece fissato a 3.10.

© Riproduzione Riservata.