Apollon Everton/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Apollon Everton: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Europa League

Diretta Apollon Everton (LaPresse)

Apollon Everton, diretta dall’arbitro belga Sebastien Delferiere, è in programma allo Stadio Tsirio giovedì 7 dicembre 2017, il fischio di inizio è previsto per le ore 19. La gara è valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League, gruppo E, e non conta ormai più nulla in termini di classifica. Infatti, sia la formazione di Sofronis Avgousti che quella di Sam Allardyce ormai sono fuori dai giochi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La compagine cipriota è ferma a quota tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, mentre i Toffees hanno raccolto solo un punto, un pareggio e quattro sconfitte. Atalanta e Olympique Lione sono irraggiungibili, entrambe a quota 12 punti nel girone. La gara d’andata, disputatasi a Goodison Park lo scorso 28 settembre 2017, terminò 2-2: vantaggio cipriota con Adrian al 12’, pareggio degli inglesi con il solito Wayne Rooney al 21’ e sorpasso nella ripresa con il talento croato Nikola Vlasic al 66’; sembrava tutto fatto per la vittoria dell’Everton, ma all’88’ è arrivata la beffa: rete dello spagnolo Hector Yuste su assist di Pedro, finale 2-2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Apollon Everton non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

LE PROBABILI FORMAZIONI APOLLON EVERTON

L’Apollon è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, tutte con ampio scarto: 1-4 contro l’Alki Oroklini, 3-0 contro l’Achnas e 6-0 contro il Paphos. Il tecnico Sofronis Avgousti vuole onorare la competizione e, sebbene ormai i ciprioti non abbiano più alcuna possibilità di raggiungere la fase ad eliminazione diretta, schiererà in campo la formazione migliore. Biancazzurri in campo con il classico 4-3-3. Tra i pali il portoghese Vale; sulle corsie esterne spazio a Pedro e all’unico cipriota titolare Vasiliou, con il tandem centrale composto dal francese Roberge e dallo spagnolo Huste, autore del gol decisivo per il 2-2 nel finale nella gara d’andata di Goodison Parka. L’argentino Sachetti in cabina di regia, coadiuvato dai brasiliani Allan e Alef mezzali. In attacco spazio al trio composto da Jakolis, Maglica e Adrian.

L’Everton è tornato a macinare punti in Premier League dopo l’esonero di Ronald Koeman: due vittorie consecutive contro West Ham (4-0) e Huddersfield (2-0), quest’ultima gara giocata con il nuovo tecnico Sam Allardyce in panchina. L’ex manager della Nazionale inglese manderà in campo diverse seconde linee: sia per motivi di classifica, con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ormai irraggiungibile, sia per i numerosi infortuni che hanno colpito i Toffees. Sono ben sette gli indisponibili: il portiere Stekelenburg (problema all’inguine); i difensori Baines (infortunio al polpaccio), Coleman (frattura della gamba) e Ramiro Funes Mori (problema al ginocchio); i centrocampisti McCarthy (fastidio muscolare alla coscia) e Barkley (infortunio all’inguine); l’esterno offensivo Bolasie. Allardyce schiererà in campo la squadra con il 4-3-3: tra i pali Pickford; sulle corsie esterne Kenny e Martina, con il duo centrale composto da Holgate e Williams. Il senegalese Gueye frangiflutti davanti la difesa, con Rooney e Davies mezzali. Sulle corsie esterne Aaron Lennon e l’islandese Sigurdsson, con terminale offensivo il giovane Calvert-Lewin. Wazza, protagonista degli ultimi successi dei Toffees, potrebbe anche tirare il fiato: Schneiderlin, arrivato dal Manchester United, reclama spazio.

LA CHIAVE TATTICA

Apollon Everton, le aspettative sono alte in termini di spettacolo. In palio non c’è niente, con le due squadre già destinate all’eliminazione, ma potrebbero dare vita ad un confronto interessante e ricco di emozioni. La gara di andata è terminata 2-2, con un finale palpitante. Il punto di forza della compagine cipriota risiede nel reparto avanzato, con l’amalgama interessante proposta dal trio avanzato, con Allan mezzala letale pronto a fare male con i suoi inserimenti. Il brasiliano, di proprietà Liverpool, sta crescendo molto con i biancazzurri ed è pronto a tornare ad Anfield Road per giocarsi le sue carte. Wayne Rooney, punto di riferimento dell’Everton, potrebbe essere tenuto a riposo da Sam Allardyce e per questo motivo il pericolo principale in casa Toffees potrebbe essere Aaron Lennon: reduce da un periodo personale travagliato, che lo ha costretto a prendersi un periodo di pausa dal mondo del calcio, l’esterno inglese è tornato a disposizione dell’Everton ed ha raccolto prestazioni di livello. Velocità e dribbling i suoi punti di forza.

QUOTE E PRONOSTICO

Apollon Everton, quote e pronostico. Quote decisamente equilibrate per la sfida in terra cipriota, con i padroni di casa leggermente favorita secondo i bookmakers. Snai quota l’1-X-2 2,40-3,40-2,90: il pareggio dunque è la combinazione meno probabile, con le due squadre pronte a dare battaglia per conquistare l’unica vittoria della fase a gironi. Lprevista una gara ricca di gol: Under 2,5 e Over 2,5, ovvero se verranno segnate in totali meno o più di tre reti, sono dati rispettivamente a 1,95 e 1,75. Dato confermato anche dalle quote di Gol e No Gol, ovvero se entrembe le squadre andranno a segno o meno: 1,60 contro 2,20. Le due squadre in campo non hanno obiettivi in termini di classifica e giocheranno per onorare la competizione: difficile azzardare un 1-X-2, più facile all’apparenza orientarsi sul Gol, con la gara d’andata che ha evidenziato la qualità maggiore dei reparti avanzati.

© Riproduzione Riservata.