Arsenal BATE Borisov/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arsenal BATE Borisov: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Europa League

Diretta Arsenal BATE Borisov (LaPresse)

Arsenal BATE Borisov, diretta dall’arbitro austriaco Robert Schörgenhofer, è in programma all’Emirates Stadium giovedì 7 dicembre 2017, il fischio di inizio è previsto per le ore 21.05. La gara è valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League, gruppo H, ed è una partita che conta tantissimo per la formazione bielorussa. I Gunners di Arsene Wenger hanno già staccato il pass per i sedicesimi di finale grazie ai 10 punti raccolti nelle prime cinque giornate: tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Londinesi inoltre già sicuri del primo posto del girone. Totalmente diverso il discorso per quanto concerne il BATE Borisov, che è situato all’ultimo posto con cinque punti (una vittoria, due pareggi e due sconfitte), ma è in piena corsa per la qualificazione. Stella Rossa e Colonia, a pari merito al secondo posto, sono a quota sei punti e, in caso di pareggio nella sfida che si giocherà allo stesso orario in terra serba, con una vittoria il BATE potrebbe ottenere una clamorosa qualificazione. Il confronto dell’Emirates Stadium, dunque, è tutto da godere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal BATE Borisov non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BATE BORISOV

Le probabili formazioni di Arsenal BATE Borisov. Arsene Wenger disporrà in campo molte seconde linee, per mantenere freschi i titolari in vista del prossimo impegno di Premier League. Tre assenze per i Gunners: parliamo di Santi Cazorla (infortunio al tendine d’Achille), Shkrodan Mustafi (infortunio muscolare) e Krystian Bielik (problema alla spalla). Il manager alsaziano dovrebbe riproporre il 3-4-3, modulo utilizzato in forma europea. Tra i pali turno di riposo per Petr Cech, titolare sarà il messicano Ospina. Linea a tre di difesa composta dal francese Debuchy, dall’esperto Mertesacker e dal talentuoso Rob Holding, ritenuto tra i giovani più interessanti del panorama britonnico. Sulle corsie esterne spazio a Callum Chambers e al canterano Maitland-Niles, con in cabina di regia il tandem composto da Coquelin e l’egiziano Elneny. Sulla trequarti, due seconde linee di lusso: parliamo di Wilshere, obiettivo di mercato di diversi top club europei, e l’ex Manchester United Danny Welbeck. In attacco il francese Olivier Giroud. Tutti a disposizione, invece, per il tecnico del BATE Borisov Aleksandr Yermakovich. La compagine bielorussa è reduce dal pirotecnico pareggio esterne per 3-3 in campionato contro Gorodeja, gol del pari arrivato nel finale nel tripudio dei tifosi, visto che è valso il titolo di campioni di Bielorussia. Adesso i biancoblu cercano l’impresa europea e lo faranno con il classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà il numero 48 Scherbitsky. In difesa, sulle corsie esterne spazio a Rios e Polyakov, con il tandem centrale composto dai due croati Buljat e Milunovic. In cabina di regia Dragun e Volodko. Le fasce saranno coperte dal numero 62 Gordejchuk e Stasevic, mentre nel ruolo di fantasista il montenegrino Ivanic. In attacco c’è un ballottaggio: si giocano una maglia da titolare Rodionov e Signevich. Il dilemma verrà risolto nelle ultime ore dal tecnico Yermakovich.

LA CHIAVE TATTICA

Come accaduto nella sfida di andata, terminata 2-4 in favore della formazione londinese, l’Arsenal terrà il pallino del gioco e il BATE Borisov tenterà di colpire in contropiede. Sebbene non conti molto in termini di classifica per i Gunners, Arsene Wenger potrà contare su alcuni elementi che cercano spazio e cercheranno di sfruttare l’occasione per convincerlo. Tra questi, Jack Wilshere in primis: il fantasista, reduce dall’esperienza in prestito al Bournemouth, è ritenuto uno dei centrocampisti più promettenti d’Inghilterra, ma nelle ultime stagioni è stato spesso bloccato dagli infortuni. Il BATE Borisov è pronto a ribattere colpo su colpo, con grinta e tenacia a sopperire al netto divario tecnico-qualitativo. La difesa della formazione londinese dovrà fare particolare attenzione a Ivanic, numero dieci della compagine bielorussa: il fantasista è pericoloso tra le linee ed è dotato di un ottimo tiro dalla distanza.

QUOTE E PRONOSTICO

Arsenal BATE Borisov, quote e pronostico: i bookmakers puntano sulla qualità delle due rose e non sulla posta in palio, per questo motivo i padroni di casa partono nettamente favoriti. SNAI quota l’1-X-2 1,43-5,00 e 6,50: difficilmente, dunque, gli ospiti riusciranno a compiere l’impresa ottenendo i tre punti, alimentando la speranza di qualificazione alla fase ad eliminazione. Under 2,5 e Over 2,5 ovvero se verranno segnati meno o più di tre reti in totale, sono rispettivamente dati a 2,50 e 1,50, mentre Gol e No Gol, se entrambe le squadre andranno a segno o no, a 1,63 e 2,15. Le motivazioni potrebbero contare molto nella sfida dell’Emirates Stadium e, per questo motivo, puntiamo sullo spettacolo ispirati dalla sfida di andata: Over 2,5 a 1,50.

