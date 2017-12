Atalanta Lione/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta Lione: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Europa League

Atalanta Lione, diretta dall’arbitro russo Aleksei Eskov, è in programma allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, giovedì 7 dicembre 2017, il fischio di inizio è previsto per le ore 19.00. La gara è valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League, gruppo E, e sarà una sfida determinante in termini di classifica: sia la formazione di Gian Piero Gasperini che quella di Bruno Genesio si sono assicurate la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e si contenderanno il primo posto del girone. Atalanta ed Olympique Lione sono entrambe a quota 11 punti, con tre vittorie e due pareggi, e chi vincerà si assicurerà la vetta del gruppo. In caso di pareggio, sarà la Dea ad avere il primo posto, poiché ha la miglior differenza reti, +9 rispetto al +8 della compagine transalpina. La sfida della gara di andata, disputatasi lo scorso 28 settembre 2017, terminò 1-1: iniziale vantaggio del Lione al 45’ con Traorè, risposta dei bergamaschi al 57’ con il solito Papu Gomez su assist di Remo Freuler.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Lione sarà trasmessa in diretta tv ai canali Sky Calcio 2 e Sky Suport Plus HD, dunque riservata in esclusiva agli abbonati al bouquet satellitare che avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio inoltre va in onda Diretta Gol Europa League, con le reti e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi su cui si gioca a questo orario.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIONE

Poco turnover per Gian Piero Gasperini, che manderà in campo un’Atalanta più fresca ma completa con l’obiettivo di ottenere i tre punti e il primo posto del gruppo E. Pochi cambi, dunque, rispetto alla formazione che sabato ha pareggiato all’Olimpico 1-1 contro il Torino di Sinisa Mihajlovic. Sarà solito 3-4-2-1: tra i pali fiducia all’albanese Etrit Berisha. Linea a tre di difesa con Toloi, Caldara e Palomino, che fa rifiatare Andrea Masiello. Sulle corsie esterne spazio a Castagne, protagonista di un’ottima partita con gol contro l’Everton, e a Spinazzola, mentre in mediana ci saranno ancora Cristante e Freuler. Turno di riposo in vista per Papu Gomez, non al 100 per cento a livello fisico: al suo posto ci sarà Ilicic, tenuto inizialmente fuori contro il Toro, con Kurtic, mentre in attacco è ballottaggio tra Petagna e il gigante Cornelius: il danese parte leggermente favorito.

L’Olympique Lione, invece, è reduce dal successo di domenica contro il Caen in trasferta per 1-2, reti decisive siglate da Maxwell Cornet e il solito Mariano Diaz. Bruno Genesio effettuetà pochi cambi rispetterà pochi cambi rispetto alla sfida in Ligue 1. In campo il classico 4-2-3-1: il giovane talentuoso Lopes tra i pali, con Rafael, e non Tete, e Mendy sulle corsie esterne; coppia centrale composta dal brasiliano Marcelo e l’ex obiettivo di mercato dell’Inter Diakhaby. In mediana, regia affidata al prodotto del vivaio Tousart, che sarà affiancato da uno tra Aouar e Ndombele. Sulla trequarti spazio alla fantasia: l’olandese Depay e il giovane Cornet come ali, con il talento Nabil Fekir a giostrare alle spalle di Mariano Diaz, arrivato in estate dal Real Madrid e subito protagonista in Ligue 1.

LA CHIAVE TATTICA

Sia Atalanta che Olympique Lione adattano un calcio veloce, fatto di possesso palla e che valorizza i rispettivi reparti avanzati. L’Atalanta la conosciamo bene: grande gioco sulle corsie esterne, inserimenti dei centrocampisti e centravanti che giocano per il resto della squadra. Con l’assenza probabile del Papu Gomez, che sarà tenuto al riposo in vista della prossima giornata di Serie A, i fari saranno puntati principalmente su Bryan Cristante e Josip Ilicic. Il bomber classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è esploso alla corte di Gian Piero Gasperini e contro l’Everton ha realizzato una doppietta da urlo; lo sloveno, arrivato in estate dalla Fiorentina, è andato a segno sabato contro il Torino e sta trovando quella continuità di rendimento che mancava per il salto di qualità. In casa Lione, invece, sarà Nabil Fekir l’osservato speciale: coadiuvato da talenti del calibro di Depay e Mariano Diaz, l’algerino naturalizzato francese ha i colpi del top player ed è finito nel mirino dei più grandi club di Europa, in particolare di quelli di Premier League.

QUOTE E PRONOSTICO

Atalanta Lione, quote e pronostico: leggermente favorita la formazione di Gian Piero Gasperini secondo i principali bookmakers. Snai quota l’1-X-2 2,30-3,55-2,95, con la Dea dunque che ha i favori del pronostico, mentre il pareggio non è visto di buon occhio. Under 2,5 e Over 2,5, ovvero se in totale verranno segnati meno o più di tre gol, sono rispettivamente dati a 2,20 e 1,60, mentre la quota Goal (entrambe le squadre a segno) è decisamente preferita al No Goal (nessuna o solo una delle due squadre a segno) 1,50 contro 2,45. I valori in campo sono alti, si prospetta una bellissima partita, ricca di emozioni e di gol: per questo motivo, data anche la difficoltà nel sbilanciarsi a favore dell’una o dell’altra squadra, interessante è l’opzione Gol.

