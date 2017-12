Austria Vienna Aek/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Austria Vienna Aek, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Testa a testa per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League nel girone D

07 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Aek Atene Austria Vienna, Europa League (Foto LaPresse)

Austria Vienna Aek Atene, partita che viene diretta dall’arbitro inglese Craig Pawson; alle ore 19:00 di giovedì 7 dicembre l’Ernst Happel Stadion ospita la partita del girone D in Europa League 2017-2018. E’ il gruppo del Milan: i rossoneri sono già qualificati con primo posto, ma le due squadre di cui sopra si giocano l’accesso ai sedicesimi del torneo. E’ un dentro o fuori nel quale però i greci hanno due risultati su tre a disposizione: all’andata è finita 2-2 ed è per questo che l’Austria è ancora in corsa, ma se la partita dovesse finire pari o essere vinta dall’Aek non ci sarebbero speranze per i biancoviola che sarebbero eliminati. Al pari del Rijeka, che ha tre punti in meno delle due formazioni che si sfidano a Vienna ma è dietro nei confronti diretti

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

Non sarà possibile seguire Austria Vienna Aek Atene in diretta tv; per avere informazioni su questa partita, così come su tutte le altre che si giocano alle ore 19, gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi a Diretta Gol Europa League che fornisce tutte le fasi salienti in tempo reale. Un programma disponibile anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La storia della partita sarebbe potuta essere ben diversa se Marko Livaja non avesse trovato il pareggio al 90’ minuto nella sfida di andata. Senza quel gol l’Austria Vienna avrebbe oggi gli stessi punti dei greci (5) e soprattutto gli basterebbe il pareggio per accedere ai sedicesimi; tuttavia anche per gli austriaci le cose sarebbero forse state più complicate, perchè il Rijeka battendo il Milan avrebbe potuto eliminare entrambe. A proposito dei croati, l’Aek giusto due settimane fa ha agganciato un 2-2 in rimonta di fatto inutile, perchè tra sconfitta e pareggio non cambia nulla e a fare la differenza sarebbe stata la vittoria, che avrebbe chiuso i conti con una giornata di anticipo. L’Aek è stata l’unica squadra che in questo girone sia riuscita a fare punti contro il Milan: per due volte ha fermato i rossoneri sullo 0-0, ma ha sprecato davvero tanto non riuscendo a superare squadre sulla carta abbordabili. Adesso deve accettare di arrivare a 90 minuti dalla chiusura del girone con i sedicesimi in bilico; l’Austria Vienna, che dal Milan ha incassato 10 gol in due partite, potrebbe incredibilmente qualificarsi a braccetto con i rossoneri facendo fuori due squadre che sulla carta apparivano più quotate.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA VIENNA AEK ATENE

Reduce dal pareggio contro il Red Bull Salisburgo in campionato, l’Austria Vienna di Thorsten Fink ha bisogno di vincere: per questo motivo potremmo vedere una formazione leggermente diversa rispetto a quella che ha perso nettamente a San Siro. La squadra potrebbe essere schierata ad esempio con il 4-2-3-1, avanzando la posizione di Holzhauser così da farlo giocare più vicino all’attaccante centrale (ballottaggio tra Friesenbichler e Monschein), ma in ogni caso è probabile che Ismael Tajouri si prenda la maglia di esterno destro che due settimane fa era stata di Prokop. Dall’altra parte giocherà Felipe Pires; stuzzica l’idea di dare una chance al ventenne sudcoreano Jin-Hyun Lee, ma difficilmente Fink rinuncerà a uno tra Alhassan e Serbest nel suo centrocampo. In difesa Gluhakovic si gioca una maglia al centro dello schieramento (con Berkovic), quasi certo del posto Kadiri Mohammed con De Paula e Salamon che giocheranno come terzini. In porta invece spazio a Pentz, perchè come sempre Almer è fuori dai giochi per infortunio.

Il dubbio per Manolo Jimenez è sulla prima punta: Sergio Araujo parte favorito ma Livaja proverà a fargli cambiare idea fino all’ultimo. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3: ovviamente confermato Lazaros Christodoulopoulos sulla corsia destra, dall’altra parte Bakasetas e Patito Rodriguez sono ancora in ballottaggio per chi dovrà partire dal primo minuto. Sembrano essere più definite le scelte a centrocampo: capitan André Simoes in posizione centrale a fare da regista della squadra, ai suoi lati le mezzali dovrebbero essere Bakakis e Galanopoulos anche se Panagiotis Kone è finalmente tornato a disposizione e con la sua lunga militanza in Serie A potrebbe essere utile alla causa fin dall’inizio di questa partita. In difesa parlano portoghese i due terzini: si tratta dI Rodrigo Galo ed Hélder Lopes, al centro della linea non dovrebbero esserci novità con Vranjes e l’ex Barcellona e Shakhtar Chygrynskiy che comanderanno il reparto. In porta giocherà Anestis, che ha sempre fornito prestazioni degne di note in questa Europa League (soprattutto contro il Milan).

QUOTE E PRONOSTICO

Partita davvero delicata all’Ernst Happel Stadion: secondo l’agenzia di scommesse Snai l’Aek Atene rimane favorito nonostante giochi fuori casa. E’ infatti di 2,35 il valore sul segno 2 che dovrete giocare per la vittoria dei greci, mentre il segno 1 che va a favore dell’Austria Vienna vale 2,90; per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, ovviamente dovete giocare il segno X e il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

