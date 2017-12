Dinamo Kiev Partizan/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Dinamo Kiev Partizan: streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita per il girone B di Europa League.

07 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Dinamo Kiev Partizan (LaPresse)

Dinamo Kiev Partizan, diretta dall’arbitro polacco Pawel Gil, è la sfida in programma oggi giovedì 7 dicembre alle ore 19.00 presso il Nsk Olimpiyskyi di Kiev, valida nella sesta e ultima giornata del girone B dell’Europa League 2017-2018. E’ dunque tempi di verdetti a Kiev: in campo ecco che però la squadra ucraina è già sicuro di passare il turno in virtù del suo primo piazzamento in classifica con 10 punti: il palio per i ragazzi di Khatskevic il titolo di testa di serie, utilissimo in vista del prossimo sorteggio dell’Europa League. Dall’altra parte del campo però ecco il Partizan che sicuro del passaggio del turno, ha senza dubbio voglia di confermare il proprio pass con un successo corsaro. La graduatoria del girone B infatti vede gli sloveni secondi con 8 punti e appena tre lunghezze di vantaggio sullo Skenderbeu: anche in caso di KO stasera comunque la formazione di Djukic passerà ai sedicesimi in virtù dello scontro diretto a favore con il club albanese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo la partita di Europa League tra Dinamo Kiev e Partizan non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la possibilità di assistere all’incontro in diretta streaming video. Consigliamo per tanto tutti gli appassionati provvisti di abbonamento alla tv satellitare, di collegarsi a partire dalle ore 18.55 al canale Sky Supercalcio: la trasmissione Diretta Gol infatti mostrerà tutti le reti e le azioni salienti provenienti da tutti i campi impegnati in questo turno di Europa League, compreso Kiev.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV PARTIZAN

Dato che il match di questa sera si annuncia decisivo per le sorti del due club presenti nel girone B di Europa League appare facile pensare che entrambi i tecnici opteranno per la loro formazione ufficiale: la posta in gioco è molto alta come abbiamo visto. Partendo dai padroni di casa quindi è probabile che Mister Aleksandr Khatskevic opti per il classico 4-2-3-1 visto più volte nel campionato nazionale con tanti titolari anche se costretti a fare il doppio lavoro. In porta non mancherà quindi Buschan con Kadar e Khacheridi la centro della difesa mentre Pivaric e Kedziora si occuperanno delle afce esterne. Di fronte al reparto ecco che verrà confermato il duo Shepelev-Buyalski, con Gamrash (in gol nell’ultima di campionato contro il Mariupol) sulla trequarti. Per quanto riguarda l’attacco ricordiamo che gli esterni saranno Tsygankov e il capitano Morozyuk: per la prima punta si giocano un posto Mbokai e e Junior Moraes.

Per quanto riguarda il Partizan, come abbiamo, visto anche Djukic e i suoi ragazzi hanno molto da dimostrare: al via quindi gli 11 ufficiali, lì dove assenze annunciate e infortuni chiaramente lo permetteranno. Come scelta tattica dovremmo vedere in campo a Kiev il solito 4-4-2 con parecchi titolari già visti in occasione del match contro lo Young Boys nella quinta giornata della fase a giorni. ecco quindi che il Partizan vedrà tra i pali Stjkovic, con davanti a sè il duo con Mitrovic e Nemanja Miltic, mentre il Miletic maglia numero 26 condividerà con Vlicevic il compito di presidiare le corsie. Per la mediana ecco che Jevtovic e Errton Luis andranno al cento del reparto con Jakovic e con Pantic sulle ali: probabile però un ballottaggio tra quest’ultimo e Sasa Ilic. Pochi dubbi per l’attacco: le due maglie da titolari andranno sulle spalle du Tawamba e Gzegovic, già andati entrambi a segno contro il club svizzero nella precedente giornata di Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida attesa a Kiev il pronostico stilato alla vigilia della partita di Europa League dal portale di scommesse snai non esita a concedere ai padroni di casa il proprio favore. nell’1x2 vediamo infatti che il successo della Dinamo Kiev è stato quotato a 1.63, contro il 5.50 assegnato al successo corsaro del Partizan: pareggio valutato invece a 3.90.

