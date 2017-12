Pagelle/ Rijeka Milan: i voti della partita (Europa League girone D - primo tempo)

07 dicembre 2017 Federico Giuliani

Pagelle Rijeka Milan, Europa League girone D (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Rijeka-Milan termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol siglato da Puljic all'8' di gioco. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dal limite provocato da un fallo di Biglia (4,5) su Gavranovic (6,5), l'attaccante del Rijeka lascia partire una conclusione perfetta che aggira la barriera e batte Storari (5,5). Rete bellissima che taglia immediatamente le gambe al Milan, che per oltre 30' non riuscirà a costruire lo straccio di un'azione degna di nota. Pessimo l'atteggiamento della squadra di Gattuso, che rischia di subire la seconda rete al 17': Acosty (7) vince un rimpallo su Antonelli (5,5) e serve in qualche modo Gavranovic, la cui conclusione termina sul fondo di non molto. Al 31' ancora Acosty nel vivo della manovra; dal suo piede nasce il traversone per il colpo di testa di Puljic, che sbuca tra Caabria (4,5) e Zapata (5,5) ma non inquadra la porta. L'unica chance per il Milan arriva al 39': Zapata innesca Cutrone (5) che non approfitta della dormita di Zuparic (5,5). Il giovane rossonero si ritrova a tu per tu con Sluga (SV) ma il suo pallonetto finisce oltre la traversa.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 5 - Gara scialba e disputata a ritmi bassissimi. Soltanto il Rijeka si fa apprezzare dalle parti di Storari con fiammate improvvise. VOTO RIJEKA 7 - Squadra nettamente inferiore al Milan che sta mettendo in seria difficoltà i rossoneri. Un gol e altre due chance invitanti. MIGLIORE RIJEKA ACOSTY 7 - Una furia sulla corsia destra. Tutte le azioni più pericolose partono dai suoi piedi. Inesauribile. PEGGIORE RIJEKA ZUPARIC 5,5 - Un errore grave a fine primo tempo che poteva regalare il pareggio al Milan. VOTO MILAN 4 - I rossoneri non sono neppure entrati in campo. Poco altro da dire su una prestazione assolutamente deludente sotto tutti i punti di vista. MIGLIORE MILAN LOCATELLI 5,5 - Uno dei pochi a lottare e a non tirar mai indietro la gamba. Eppure anche lui soffre tantissimo. PEGGIORE MILAN BIGLIA 4,5 - Ennesima prova mediocre dell'argentino, lontanissimo parente del Biglia ammirato la passata stagione alla Lazio. VOTO ARBITRO (Vad) 6 - Poco lavoro da compiere. Giusto il giallo estratto all'indirizzo di André Silva.

