Probabili formazioni/ Atalanta Lione: quote e le ultime novità live (Europa League girone E)

Probabili formazioni Atalanta Lione: le quote e le ultime novità sull'11 in campo stasera per l'ultimo turno del girone E dell'Europa League. Panchina per Papu Gomez?

07 dicembre 2017 Michela Colombo

Si accenderà stasera alle ore 19.00 allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia la sfida tra Atalanta e Lione, ultima banco di prova per la fase a gironi dell’Europa League. Il match della 6^ giornata del gruppo vede la formazione della Dea già certa della sua qualificazione ai prossimi sedicesimi di finale della seconda competizione per club: la squadra bergamasca vanta infatti la prima piazza della classifica con 11 punti, gli stessi però dei francesi. In palio questa sera quindi non più la qualificazione ma il titolo di testa di serie, comunque ambito: ecco perché entrambi i tecnici oggi non potranno commettere errori a partire dalle probabile formazioni che vedremo in campo. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori e le relative squadra approdano a questo scontro, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della sfida Atlanta-Lione per l’Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice l’opportunità di giocare di fronte al proprio pubblico (ma ricordiamo che il Città del Tricolore non è stadio di casa dell’Atalanta), il portale di scommesse sportive snai non esita a concedere alla Dea il favore de pronostico, pur facendo intendere che sarà una partita davvero difficile. Nell’1x2 infatti la vittoria dei nerazzurri è stata data a 2.30, contro il 2.95 quotato per il successo corsaro del Lione: pareggio invece valutato a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA LIONE

LE SCELTE DI GASPERINI

Benché la qualificazione di fatto sia già nella tasca dell’Atalanta, appare difficile immaginare che Gasperini e i suoi vogliano accontentarsi ora dal momento in cui c’è la possibilità di giocarsi in casa il titolo di testa di serie. Probabile quindi che il tecnico della Dea opti per la sua probabile formazione ufficiale facendo però attenzione a non arrischiare giocatori non ancora al top della forma come il Papu Gomez, atteso magari per la ripresa. In questo senso nel 3-4-2-1 prescelto per questo match ( e già visto contro l’Apoel Limassol) dovremmo rivedere come prima punta Cornelius, che era stato messo in panchina nel match di andata al Parc Ol: dietro di lui rivedremo il duo Kurtic-Ilicic, con Petagna che quindi dovrebbe accomodarsi in panchina. Poche le sorprese in vede per gli altri reparto: solito reparto a 4 in mediana con il duo Cristante-Freuler al centro come già visto contro il Torino, mentre sugli esterni dovrebbero guadagnarsi la maglia da titolare Castagne e Spinazzola. Per la difesa ecco invece che di fronte al solito Berisha tra i pali giocheranno Caldara al centro con Toloi e uno tra Masiello e Palomino a sinistra, con il secondo al momento favorito.

GLI 11 DI GENESIO

Se nella partita di andata il tecnico Genesio e i suoi giocatori hanno forse sottovalutato il peso della formazione nerazzurra, di certo questa sera a Reggio Emilia non commetteranno più lo stesso errore: la posta in palio e quanto fatto alla Dea all’Everton nel turno precedente hanno fatto alzare la guardia. E’ quindi altamente probabile che l’allenatore dell’Olympique voglia optare per questo match per la sua formazione ufficiale: confermato quindi il solito 4-2-3-1 visto in questa edizione della Europa League. Partendo dalla difesa vediamo che Genesio potrebbe attuare delle modifiche rispetto all’11 sceso in campo nella partita di andata: ecco che tra i pali non mancherà il solio Lopes, con avanti a sè il duo centrale Marcelo e Diakhaby mentre saranno Rafael e Mendy ad occuparsi delle corsie. Di fronte al reparto a cerniera invece verrà confermato il duo Ndombele-Tousart, benché al mediano classe 1997 venga chiesto un doppio lavoro dopo l’impegno in Ligue 1 contro il Caen. Dietro alla prima punta confermato il capitano Nabil Fekir, con Aouar e Depaz agili sulla fasce esterne: per la prima punta la maglia da titolare andrà a Mariano Diaz, capocannoniere del Lione con già 12 gol messi a statistica finora.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 6 Palomino; 21 Castagne, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic, 27 Kurtic; 9 Cornelius. All: Gasperini

LIONE (4-2-3-1): 1Lopes; 4 Rafael, 6 Marcelo, 5 Diakhaby, 22 Mendy; 28 Ndombele, 29 Tousart; 8 Aouar, 18 Fekir, 11 Depay; 9 Diaz. All: Genesio

