Probabili formazioni/ Rijeka Milan: quote, le ultime novità live (Europa League girone D)

Probabili formazioni Rijeka Milan: quote, le ultime notizie live sui moduli e i titolari per le due squadre che si affrontano in Europa League, sesta giornata del girone D

07 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Rijeka Milan (Foto LaPresse)

Rijeka Milan si gioca stasera alle ore 19.00: siamo all’ultima partita del girone D di Europa League 2017-2018 e in palio non c’è alcunché di concreto, visto che per il Milan è già certa la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con tanto di primo posto nel girone, mentre il Rijeka è già eliminato. Eppure la partita potrebbe avere una certa importanza, perché il momento dei rossoneri è decisamente difficile e dunque serve una vittoria per aumentare il morale e per dare a Gennaro Gattuso il primo successo sulla panchina della prima squadra dopo il clamoroso finale di Benevento. Andiamo quindi a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Rijeka Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote che ha fornito l'agenzia di scommesse Snai per Rijeka Milan i rossoneri sono favoriti ma il pronostico è incerto. Il segno 1 per la vittoria dei croati è quotato a 3,25, per il pareggio (segno X) la quota è invece di 3,40, infine il colpaccio del Milan (segno 2) pagherebbe 2,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA MILAN

LE SCELTE DI KEK

Misic è ancora squalificato, ma soprattutto questa partita conta ormai poco: per questo motivo il Rijeka potrebbe fare un po’ di turnover, mandando in campo qualche seconda linea. I principali indiziati sono soprattutto nel reparto avanzato: Kvrzic sgomita per una maglia da esterno che contende ad Acosty, mentre Gorgon si è guadagnato la titolarità con la doppietta segnata ad Atene. Da prima punta dovrebbe esserci Gavranovic con Puljic che resta preallertato; a centrocampo invece dovrebbe essere dato spazio ancora ai soliti tre, a meno che Matei non vada a giocare come regista davanti alla difesa. In caso contrario vedremo ancora il capitano Males, con Brdaric e Pavicic che saranno le mezzali che agiranno ai suoi lati. Possibili cambi in difesa: Mavrias può sostituire Vesovic a destra, Pucec punta una maglia da centrale con Elez e Zuparic che però restano favoriti, così come Zuta sulla corsia sinistra. In porta Prskalo è il titolare, ma l’ex Juventus Primavera Sluga potrebbe avere spazio in questa partita.

I DUBBI DI GATTUSO

Gennaro Gattuso sceglierà una formazione largamente sperimentale, come si è potuto già capire dall’elenco dei convocati per questa trasferta croata. In porta dovremmo vedere Storari, a meno che venga schierato Antonio Donnarumma, giunto a Milanello in estate nel noto caso di calciomercato che ha coinvolto il fratello Gigio. In difesa ci sarà Romagnoli che in campionato è squalificato, con lui potrebbero trovare spazio Zapata e Bonucci, ma anche Musacchio è una valida soluzione. Cambiano le corsie: fuori Borini e Ricardo Rodriguez nemmeno convocati, dentro Abate e Antonelli. In mediana dovremmo rivedere titolare Lucas Biglia, che potrebbe essere affiancato sia da Montolivo sia da Locatelli per un centrocampo che punterebbe più sulla qualità e le geometrie che sulla quantità e l’aspetto fisico. In attacco non ci attendiamo novità, il tandem offensivo sarà quello solito di Europa League e cioè la coppia André Silva-Cutrone.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA MILAN: IL TABELLINO

RIJEKA (4-3-3): 32 Prskalo; 35 Mavrias, 18 Elez, 13 Zuparic, 8 Zuta; 28 Brdaric, 26 Males, 24 Pavicic; 7 Kvrzic, 17 Gavranovic, 20 Gorgon. Allenatore: Matjaz Kek.

A disposizione: 12 Sluga, 29 Vesovic, 4 Puncec, 14 Acosty, 10 Matei, 11 Crnic, 21 Puljic.

Squalificati: Misic.

Indisponibili: -

MILAN (3-5-2): 30 Storari; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 13 Romagnoli; 20 Abate, 18 Montolivo, 21 Biglia, 73 Locatelli, 31 Antonelli; 9 André Silva, 63 Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

A disposizione: 90 A. Donnarumma, 22 Musacchio, 2 Calabria, 29 Paletta, 46 Gabbia, 45 Zanellato, - Forte.

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Calhanoglu.

