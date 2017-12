Probabili formazioni/ Waregem Lazio: quote e le ultime novità live (Europa League girone K)

Probabili formazioni Waregem Lazio: le quote e le ultime novità sugli 11 in campo per l'ultimo turno del girone K di Europa League. Ampio turnover per Inzaghi.

07 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Waregem Lazio (LaPresse)

Nell’ultima giornata del girone K dell’Europa League, ecco che è attesa questa sera la partita tra Waregem e Lazio: fischio d’inizio atteso alle ore 21.05 allo Regenboog Stadion di Waregem. Ben poca la posta in palio per questa sesta giornata della fase a gruppi: i biancocelesti sono già sicuri di passare il turno da testa di serie vista la prima piazza in classifica a 13 punti, mentre la formazione belga, oggi padrona di casa, può solo che salutare la competizione al terzo gradino con 4 punti. Appare quindi scontato che entrambi gli allenatori quesa sera opteranno per le secondo linee, concedendo quindi a colori che hanno meno minuti nelle gambe un buon palcoscenico europeo per mettersi in mostra. Andiamo quindi a conoscere le scelte e i dubbi dei due tecnici, andando a analizzare nel dettaglio le probabili formazioni della partita di Europa League tra Waregem e Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la sfida sia attesa in terra belga e in campo sono previste solo le seconde linee, in ogni caso la snai non esita a concedere alla Lazio il favore del pronostico. Secondo il portale di scommesse sportive infatti nell’1x2 il successo corsaro dei biancocelesti ha meritato la quota di 2.15, contro il 3.20 dato al successo del Waregem: il pareggio è stato valutato a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI WAREGEM LAZIO

LE SCELTE DI DURY

Come abbiamo visto lo Zulte Waregem ha ormai ben poco a cui ambire questa sera tra le mura di casa se non l'opportunità di regalare al proprio pubblico un ultimo brivido contro la prima classificata del girone K. Dato tale contesto è quindi assai probabile che Dury cerchi un buon compromesso tra la volontà di dare spazio alle sue seconde linee, e nel contempo offrire un bello spettacolo di buona qualità ai propri tifosi. Per la probabile formazione del Waregem ecco quindi un mix tra turnisti e grandi conferme, pur rispettando il 4-2-3-1 già visto in molte occasioni. Ecco quindi che tra i pali vedremo Leali, già titolare nella partita di andata, ma in realtà secondo di Busset: di fronte all’italiano ecco poi la coppia di centrali Heylen-Drijck, con le certezze sulle fasce esterne De Fauw e Hamalinen, già titolari anche nell’ultimo match del campionato nazionale. Altre conferme per il reparto posto di fronte alla difesa: qui non mancherà De Sart con Walsh che si gioca una maglia con Doumbia, queso favorito al momento nella lista dello stesso Dury. Qualche novità invee per l’attacco: ovviamente sulla trequarti non può mancare Kaya. Sulle corsie spazio invece a Coopman e Kastanos, che prenderà quindi il posto di Leya Iseka, chiamato oggi a fare da prima punta.

GLI 11 DI INZAGHI

Amplissimo turnover invece per la Lazio e la sua probabile formazione che stasera si presenterà al Regenboog stadion: saranno molti i titolari che oggi si accomoderanno in panchina a favore di elementi che finora si sono visti poco, uno tra tutti Luca Crecco. Il romano ha finora messo a bilancio un sola presenza da titolare (contro il Vitesse), ma potrebbe di nuovo giocarsi le sue chance andando a occupare il centro della mediana, con a fianco Leiva in cabina di regia e Murgia. Il reparto poi dovrebbe venir completato da Lukaku e Basta: occhio però a Felipe Anderson che potrebbe ritornare disponibile, magari per la ripresa. Per quanto riguarda la difesa invece il gran ritorno dovrebbe essere quello di Wallace, anche se difficilmente Inzaghi lo arrischierà come titolare: il reparto a tre vedrò quindi Patric, Bastos e Luiz Felipe, con Vargic atteso tra i pali. Poche novità per l’attacco: con Immobile a casa, spazio a Caicedo in coppia con Palombi, dato che Nani rimane ancora out per infortunio.

IL TABELLINO

WAREGEM (4-2-3-1): 24 Leali; 2 De Fauw, 4 Heylen, 6 Derijck, 31 Hamalainen; 20 Doumbia, 23 De Sart; 43 Coopman, 10 Kaya, 30 Kastanos; 7 Leya Iseka. All. Dury

LAZIO (3-5-2): 25 Vargic; 4 Patric, 15 Bastos, 27 Luiz Felipe; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Leiva, 11 Crecco, 5 Lukaku; 29 Palombi, 20 Caicedo. All. Inzaghi

