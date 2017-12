Pronostici Europa League/ Le quote e le scommesse della partite (6^ giornata gironi)

Pronostici Europa League: quote e scommesse per le partite di oggi 7 dicembre per il 6^ turno della fase a giorni. Italiane già qualificate ai sedicesimi.

07 dicembre 2017 Michela Colombo

Siamo finalmente arrivato alla sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2017-2018: stasera giovedi 7 dicembre 2017 si accenderà quindi questo ultimo turno che deciderà in maniera definitiva chi prenderà parte dei prossimi sorteggi dei sedicesimi di finale e chi invece dovrà dire addio alla competizione. In queso senso i tre club italiani Lazio, Atalanta e Milan hanno già messo in cassaforte il passaggio del turno, ma appare senza dubbio interessante vedere le quote e le scommesse fissate alla vigilia. Ricordiamo infine che delle 24 partite in programma oggi 12 avranno inizio alle ore 19.00 mentre 12 inizieranno alle ore 21.05. Andiamo quindi a vedere per alcune partite particolarmente significative cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia di questa 6^ giornata della fase a gironi dell’Europa League.

PRONOSTICO ATALANTA LIONE

Nel match atteso a Reggio Emilia tra Atalanta e Lione in palio non c’è il passaggio del turno (di cui sono sicuri entrambi i club) ma il titolo di testa di serie: ecco perché la sfida si annuncia di particolare importanza. In ogni caso appare difficile dare un pronostico preciso per questo match: la Dea ha il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, ma il Lione è una formazione piuttosto ostica da affrontare pure in campo proprio, come pure abbiamo visto nella partita di andata (terminata per 1-1).

PRONOSTICO RIJEKA MILAN

Nel primo banco di prova europeo per Gattuso come tecnico il pronostico per il match tra Rijeka e Milan dovrebbe vedere i rossoneri in vantaggio, ma va detto che la squadra del Diavolo ha già la qualificazione in mano. La sfida a Rijeka quindi per il tecnico del Milan si configura più come un test per verificare e continuare a conoscere meglio i propri giocatori: probabile quindi che la compagine oggi padrona di casa possa approfittare di qualche spazio concesso in più per sorprendere il proprio pubblico.

PRONOSTICO STELLA ROSSA COLONIA

Nel girone H dove l’Arsenal ha già messo in tasca il passaggio del turno si accenderà la sfida tra Stella Rossa e Colonia, scontro diretto per il secondo slot libero per i prossimi sorteggi. La partita si annuncia entusiasmante visto che entrambi i club registrano a bilancio 6 punti: il pronostico quindi si appare particolarmente pesante. Considerando fattore campo e il risultato raccolto nel match di andata, il favorito d’obbligo è proprio lo Stella rossa, che in trasferta aveva vinto per 1-0. Il risultato trovato però non lascia tranquilli i padroni di casa che temono la forza della compagine tedesca, di ritorno da ben due vittorie di fila in questa fase dell’Europa League (successi su Bate e Arsenal).

PRONOSTICO WAREGEM LAZIO

Benchè si giochi in terra belga, la Lazio di Inzaghi non dovrebbe avere problemi a superare il Waregem,, sia pure con le seconde linee in campo. Il tecnico biancoceleste già in stagione ci ha fatto vedere di potersi completamente fidare del suo turnover, per quanto ampio sia: a ciò si aggiunge il fatto che il club belga, già sicuro della mancata qualificazione ai sedicesimi, non abbia molto per cui giocare. Infine ricordiamo che il match di andata si era chiuso con il netto successo della Lazio in casa per 2-0: pare proprio che ci siano ben poche possibilità per il Waregem.

