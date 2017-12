Real Sociedad Zenit/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Sociedad Zenit: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Europa League

Diretta Real Sociedad Zenit (LaPresse)

Real Sociedad Zenit, diretta dall’arbitro israeliano Liran Liany, è in programma all’Estadio Municipal de Anoeta, il fischio di inizio è previsto per le ore 21.05. La gara è valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League, gruppo L, e c’è in palio il primo posto. Sia la formazione di Eusebio Sacristan che quella di Roberto Mancini hanno già staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta: la compagine dei Paesi Baschi è situata al secondo posto con 12 punti (quattro vittorie e una sconfitta), mentre il top club russo è in vetta con 13 punti (quattro vittorie ed un pareggio). Necessaria una vittoria dunque per Geronimo Rulli e compagni per ottenere il primo posto del gruppo, con l’undici di San Pietroburgo che potrà accontentarsi anche di un pareggio. La gara di andata, disputatasi lo scorso 28 settembre 2017, è terminata 3-1 in favore dello Zenit: reti siglate da Emiliano Rigoni (5’), Kokorin (24’), Diego Llorente (41’) e ancora Kokorin (60’). Tre punti fondamentali, dunque, in palio all’Anoeta: Rel Sociedad e Zenit San Pietroburgo pronti a darsi battaglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Sociedad Zenit non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIETAD ZENIT

Real Sociedad che schiererà in campo la sua formazione migliore, reduce dalla sconfitta di sabato al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid per 2-1. Il tecnico Eusebio Sacristan dovrà fare a meno di due importanti elementi della formazione titolare: parliamo del centravanti Agirretxe, alle prese con un problema alla coscia, e di Guridi. Avanti con il 4-3-3 per i biancoblu: tra i pali l’ambitissimo Geronimo Rulli, al centro di due top club europei come il Manchester City e il Napoli. Sulle corsie esterne Espinoza e De La Bella, coppia centrale composta dal tandem formato da Navas e Martinez. Zubeldia Elorza in cabina di regia, con Zurutza e il gioiellino Canales, ex Real Madrid, mezzali. In attacco, il brasiliano Willian Jose giocherà da pivot, con Juanmi e Oyarzabal sulle fasce. Qualche dubbio tra centrocampo e attacco: infatti, sia Asier Illarramendi che Adnan Januzaj cercano spazio e Sacristan potrebbe concedergli una chance.

Qualche problema di formazione anche per il tecnico Roberto Mancini, con il suo Zenit San Pietroburgo che in campionato è tornato a vincere sabato contro l’Ural 2-1 dopo il ko nello scontro dirtto per il titolo contro lo Spartak Mosca (3-1): out Faizulin, alle prese con un infortunio al ginocchio, e l’estremo difensore Lunev. L’ex allenatore di Inter e Lazio proseguirà sulla strada del 4-3-3. L’esperto Lodygin tra i pali. In difesa, sulla destra spazio a Smolnikov, sulla sinistra invece ci sarà il capitano Domenico Criscito, ormai punto di riferimento del club di San Pietroburgo; in mezzo il duo Mammana-Mevlja. A centrocampo, in cabina di regia l’ex Roma Leandro Paredes: ai suoi fianchi la corsa e la qualità di Noboa e Erokhin. Qualche dubbio in attcco, dove l’unico ad avere la certezza di partire dal 1’ è l’argentino Emiliano Rigoni, bomber di Europa League con cinque reti in cinque partite. In mezzo dovrebbe agire il numero 9 Kokorin, eterna promessa del calcio russo, mentre sulla destra è ballottaggio tra Shatov e l’ex River Plate Sebastian Driussi.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una partita certamente godibile come testimoniato dal confronto del match di andata, che ha visto i russi prevalere 3-1 con un super Kokorin. La Real Sociedad porta avanti il suo progetto “basco”, che ospita qualche eccezione: basti pensare al belga Adnan Januzaj, arrivato in estate dal Manchester United, e al centravanti brasiliano Willian Jose. Tanto possesso palla, gioco sulle corsie esterne e inserimenti letali delle mezzali. L’uomo di punta è certamente Canales, ritenuto tra i calciatori più talentuosi del panorama spagnolo ma spesso bloccato dalle precarie condizioni fisiche. Ex Real Madrid, il numero 16 unisce qualità e quantità, pericolo numero uno per la difesa dello Zenit. Roberto Mancini, arrivato in estate dopo una stagione vissuta in tribuna in seguito alla separazione con l’Inter, sta amalgamando i numerosi talenti presenti in rosa e sta lavorando molto sul 4-3-3, modulo che valorizza le geometrie di Leandro Paredes ed il talento cristallino degli esterni d’attacco: da Emiliano Rigoni a Shatov, passando per Sebastian Driussi e Faizulin. Rigoni, arrivato a quota 5 reti in Europa League, si è ambientato subito benissimo al calcio europeo e Sacristan dovrà trovare il modo di contenerlo.

QUOTE E PRONOSTICO

Una gara molto delicata quella dell’Anoeta, con Real Sociedad e Zenit San Pietroburgo pronto a darsi battaglia per il primo posto del gruppo L. La formazione di Eusebio Sacristan parte con i favori del pronostico: SNAI offre l’1-X-2 a 2,00-3,55-3,60. I bookmakers inoltre prevedono una gara con diverse reti: Under 2,5 e Over 2,5 ovvero se verranno siglate in totale meno o più di tre reti, sono rispettivamente quotati 1,95 e 1,75. Le quote di Gol e No Gol, se entrambe le squadra andranno a segno o meno, lo conferma: 1,60 contro 2,15. Difficile muoversi sul campo dell’1-X-2, più facile invece azzardare un pronostico sul possibile spettacolo: optiamo per l’opzione Gol, con il 3-1 della gara di andata che rappresenta un bel biglietto da visita.

