Rijeka Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rijeka Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Europa League

Rijeka Milan, diretta dall’arbitro ungherese Istvan Vad, è in programma allo Stadion Rujevica giovedì 7 dicembre 2017, il fischio di inizio è previsto per le ore 19.00. La gara è valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League, gruppo D, ed è ormai una pura formalità per la formazione di Gennaro Gattuso. I rossoneri infatti sono a quota 11 punti, con tre vittorie e due pareggi, e si sono qualificati direttamente alla fase ad eliminazione diretta con il primo posto assicurato. Discorso diverso per quanto riguarda la formazione di Matjaz Kaka, situata al terzo posto insieme all’Austria Vienna a quota 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I croati dovranno assolutamente vincere e sperare in un passo falso dell’Aek Atene, a quota sette punti ed impegnato nella trasferta austriaca contro l’Austria Vienna. La gara di andata di San Siro è terminata 3-2 per Leonardo Bonucci e compagni, che hanno strappato i tre punti nel finale: dopo il doppio vantaggio di Andrè Silva (14’) e Mateo Musacchio (53’), risposta biancoblu con Acosty (84’) e Elez (90’); decisivo, al 94’, il gol di Patrick Cutrone su assist di Fabio Borini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rijeka Milan sarà trasmessa in diretta tv sul canale Sky Calcio 3, dunque riservata in esclusiva agli abbonati al bouquet satellitare che avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio inoltre va in onda Diretta Gol Europa League, con le reti e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi su cui si gioca a questo orario.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA MILAN

Reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro l’Hajduk Spalato, il Rijeka di Matjaz Kek proporrà l’undici migliore per tentare l’impresa e raggiungere il secondo posto e la conseguente qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Il tecnico slovacco proporrà il classico 4-2-3-1: tra i pali Prskalo, linea a quattro di difesa formata da vecchie conoscenze del calcio italiano. Sulle corsie esterne l’ex Torino Vesovic e Zuta, con la coppia centrale composta da Zuparic ed Elez, rispettivamente ex Pescara e ex Lazio. In mediana spazio alle geometrie di Bradaric e Males. Spazio al trio Kvrzic, Misic e Heber sulla trequarti, mentre in attacco toccherà allo svizzero Gavranovic tentare di fare male alla formazione meneghina.

Reduce dal deludente pareggio del Vigorito contro il Benevento per 2-2, con lo storico gol di Alberto Brignoli al 95’, il Milan si presenterà allo Stadion Rujevica con una squadra ricca di seconde linee, con Gennaro Gattuso intento a dare una possibilità a coloro che non hanno avuto molta fortuna alla corte di Vincenzo Montella. Si tornerà in campo con il 3-5-2, con un ampio turnover previsto in tutti i settori. Tra i pali confermata la presenza di Marco Storari, con la linea a tre composta da Zapata-Bonucci-Romagnoli: fuori Mateo Musacchio, tra i peggiori in campo nella sfida contro il Benevento. Esterni di centrocampo ecco invece Calabria e Antonelli, mentre in mediana al fianco di Locatelli e Abate torna Lucas Biglia, tenuto fuori in favore di Montolivo al Vigorito. Presenti Cutrone e Andrè Silva in attacco: un’opportunità importante per l’ex Porto.

LA CHIAVE TATTICA

Come accaduto nella sfida di andata, il Rijeka tenterà di fare male al Milan in contropiede, sfruttando la velocità dei suoi esterni e la rapacità del bomber svizzero Gavranovic, che vanta un passato nello Schalke 04. La tenuta difensiva non è delle migliori, con Zuparic ed Elez che pagano l'inesperienza data dalla giovane età. Il pericolo numero uno per il Milan resta Gavranovic, che potrebbe sfruttare il momento negativo del trio difensivo rossonero. Discorso diverso per il Milan, con Gennaro Gattuso che vuole puntare molto sul palleggio e sulla qualità dei suoi uomini. I fari saranno tutti puntati su Andrè Silva: bomber di Europa League, il portoghese non ha ancora trovato la via del gol in Serie A e cercherà di convincere Gattuso a schierarlo contro il Bologna attraverso una buona prestazione in Croazia.

QUOTE E PRONOSTICO

Rijeka Milan, quote e pronostico: nonostante non valga niente in termini di discorso di qualificazione, i bookmakers puntano sui rossoneri. Snai offre l’1-X-2 3,25-3,40-2,20. Under 2,5 e Over 2,5, se verranno segnati in totale meno o più di tre reti, sono rispettivamente quotati 1,87 e 1,87, con le quote di Goal e No Goal (se sia Rijeka che Milan andranno a segno oppure no) a 1,65 e 2,10. Una gara difficile da pronosticare, con il Milan che dovrà comunque dare una risposta, cercando di uscire dal momento di crisi che sta attraversando in Serie A. Il Rijeka, dal canto suo, dovrà puntare necessariamente ai tre punti per sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Potrebbe venire fuori una giostra del gol, come accaduto nella sfida d’andata: interessante, in tal senso, l’opzione Goal.

