Risultati Europa League/ Classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite in programma (oggi)

Risultati Europa League, classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite in programma (Gironi, 6a giornata). Si chiuderà quest’oggi la fase a gironi dell’EuroLeague

Dopo la Champions di ieri, è giunta l’ora dell’Europa League. Questa sera si giocheranno le ultime sfide valevoli per la fase a gironi, con in campo le nostre italiane, leggasi Milan, Lazio e Atalanta, tutte già certe del passaggio al successivo turno, i sedicesimi di finale. Andiamo quindi a vedere il programma completo della giornata di oggi, con tutte le sfide che si giocheranno

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Cominciamo quindi dalle sfide delle squadre italiane, con il Milan, capolista nel Girone D, che giocherà fuori casa contro il Rijeka, fanalino di coda a quota quattro punti, e una gara che i rossoneri non devono assolutamente perdere, non tanto per la classifica, visto che il Diavolo è già certo del passaggio del turno, quanto per l’umore, alla luce del recente pareggio beffa contro il Benevento in campionato. L’altra sfida del girone sarà Austria Vienna-Aek Atene, con i greci fortemente favoriti. Per il Gruppo E giocherà invece l’Atalanta, impegnata nella gara molto interessante contro il Lione al Mapei Stadium di Reggio Emilia: una partita che deciderà chi passerà come prima del turno, con i nerazzurri attualmente primi a quota 11, gli stessi punti però dei francesi, che hanno una differenza reti peggiore. A completare il programma di questo gruppo, la sfida fra Apollon ed Everton delle ore 19:00. La Lazio giocherà invece per il Gruppo K, dove i giochi sono già decisi, visto che i biancocelesti sono primi a quota 13, con il Nizza che insegue a quattro lunghezze di distanza. Per la squadra di Inzaghi, in programma l’incontro delle ore 21:05 con lo Zulte Waregem in trasferta, una sorta di formalità. Completa il gruppo la sfida Vitesse-Nizza sempre alla stessa ora, con i francesi di Balotelli già matematicamente ai sedicesimi.

LE PARTITE DI SPICCO

Andiamo quindi a vedere altre sfide interessanti in programma. Nel Gruppo B ci si gioca la vetta della classifica, con la Dinamo Kiev, prima a quota 10, che ospiterà il Partizan di Belgrado, secondo a quota 8: entrambe sono praticamente certe del passaggio del turno, ma bisognerà capire chi si qualificherà ai sedicesimi come prima del gruppo. Attenzione anche al Girone C, dove comanda lo Sporting Braga a quota 10, seguito però dal Ludgorets a quota 8: tutte e due le formazioni saranno impegnate in una trasferta ostica, leggasi la sfida di Istanbul contro il Basaksehir per i portoghesi, e la trasferta di Hoffenheim per i bulgari. Ancora più incerto è il Girone F, dove lo Sheriff è primo a quota 9, con la Lokomotiv Mosca che insegue ad una lunghezza di distanza. Come per il gruppo precedente, le due capolista dovranno giocarsela in trasferta, con gli Sceriffi impegnati in Danimarca contro il Copenaghen, e i russi, invece in casa dello Zlin. Non dovrebbero esserci sorprese nel Gruppo G, con lo Steaua di Bucarest primo con un punto di vantaggio, ma impegnato in casa contro il Lugano, mentre l’Arsenal, già matematicamente ai sedicesimi come prima, ospiterà all’Emirates Stadium il Bate di Borisov. Infine, attenzione al big match del Gruppo L, dove lo Zenit di Mancini, primo a quota 13, volerà in Spagna per affrontare la Real Sociedad, seconda a quota 12: ci si gioca la vetta della classifica.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICHE

Gruppo A

Ore 19:00 Villarreal-Tel Aviv

Ore 19:00 Slavia Praga-Astana

Classifica: Villarreal 11, Slavia Praga 8, Astana 7, M. Tel Aviv 1

Gruppo B

Ore 19:00 Dinamo Kiev-Partizan

Ore 19:00 Young Boys-Skenderbeu

Classifica: Dinamo Kiev 10, Partizan 8, Skenderbeu 5, Young Boys 3

Gruppo C

Ore 19:00 Hoffenheim-Ludgorets

Ore 19:00 Basaksehir-Braga

Classifica: Braga 10, Ludgorets 8, Basaksehir 5, Hoffenheim 4

Gruppo D

Ore 19:00 Rijeka-Milan

Ore 19:00 Austria Vienna-Aek

Classifica: Milan 11, Aek 7, Austria Vienna 4, Rijeka 4

Gruppo E

Ore 19:00 Atalanta-Lione

Ore 19:00 Apollon-Everton

Classifica: Atalanta, Lione 11, Apollon 3, Everton 1

Gruppo F

Ore 19:00 Copenhagen-Sheriff

Ore 19:00 Zlin-Lokomotiv Mosca

Classifica: Sheriff 9, Lokomotiv Mosca 8, Copenaghen 6, Zlin 2

Gruppo G

Ore 21:05 Steaua-Lugano

Ore 21:05 Beer Sheva- Viktoria Plzen

Classifica: Steaua Bucarest 10, Viktoria Plzen 9, Lugano 6, Beer Sheva 4

Gruppo H

Ore 21:05 Arsenal-Bate

Ore 21:05 Stella Rossa-Colonia

Classifica: Arsenal 10, Stella Rossa, Colonia 6, Bate Borisov 5

Gruppo I

Ore 21:05 Marsiglia-Salisburgo

Ore 21:05 Guimaraes-Konyaspor

Classifica: Salisburgo 11, Marsiglia 7, Konyaspor 5, Guimaraes 4

Gruppo J

Ore 21:05 Hertha-Ostersunds

Ore 21:05 Zorya-Athletic Bilbao

Classifica: Ostersunds 10, Athletic Bilbao 8, Zroya 6, Hertha 4

Gruppo K

Ore 21:05 Zulte-Lazio

Ore 21:05 Vitesse-Nizza

Classifica: Lazio 13, Nizza 9, Zulte 4, Vitesse 2

Gruppo L

Ore 21:05 Real Sociedad-Zenit

Ore 21:05 Vardar-Rosenborg

Classifica: Zenit 13, Real Sociedad 12, Rosenborg 4, Vardar 0

