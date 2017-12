Siena Latina/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A2 Ovest, recupero)

07 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Siena Latina, recupero basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Latina si gioca al PalaEstra, con palla a due alle ore 20:30 di giovedì 7 dicembre: si recupera la gara valida per la nona giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018 (girone Ovest). Partita che era in programma dieci giorni fa, ma che non si è disputata per la concessione che la Lega ha fatto alla Mens Sana, che aveva chiesto il rinvio per l’impossibilità di schierare un giocatore impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali; anche qui dunque la novità della finestra per le nazionali ha avuto il suo peso; resta che nel frattempo sia la Soundreef che la Benacquista hanno giocato un’altra partita lo scorso fine settimana, e arrivano a questa sfida con una classifica che ci dice che i toscani hanno 6 punti e devono guardare alla salvezza, mentre i pontini con 10 punti sarebbero al momento qualificati ai playoff. Dunque, espugnando il PalaEstra Latina potrebbe agganciare le quattro squadre che occupano il terzo posto, aumentando ancor più i pareri positivi sul suo campionato.

Siena Latina non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita nel nostro Paese: la piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario pagare una quota in abbonamento, offre a tutti la diretta streaming video di questa sfida, come di tante del campionato di Serie A2. Ricordiamo che le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo sono disponibili sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

Il problema di Siena è ancora il mal di trasferta: la Soundreef ha sempre perso quando ha giocato lontana dal proprio palazzetto ed è chiaro che senza trovare ritmo fuori casa è davvero difficile pensare a una corsa concreta verso i playoff, che per quelli che sono blasone e storia della società - sia pur totalmente rinnovata - non può non rappresentare un obiettivo concreto. L’ultimo ko è arrivato a Treviglio: falsa partenza per Siena che è subito finita sotto di 8 punti nel primo quarto, ha provato a mantenersi a contatto ma è entrata nell’ultimo periodo ancora con un -8, senza più riuscire a porvi rimedio. La squadra ha concesso il 54% da 2 punti alla Remer e soprattutto si è vista catturare sulla testa 39 rimbalzi; il dato più preoccupante però è stato quello della percentuale dall’arco (26%) unita al fatto che solo 10 canestri sono arrivati su assistenza diretta, segno di un fluidità non sempre trovata. Come sempre Elston Turner ha dato il suo contributo chiudendo con 22 punti (8/18 e 1/5 dall’arco però) e 4 rimbalzi, mentre Devin Ebanks per una volta non ha confermato il livello tenuto nelle giornate precedenti, terminando la sua partita con un 30% dal campo e nessuna tripla per un bottino di 9 punti. Adesso la Soundreef ritrova il PalaEstra: mettere punti in classifica nelle partite interne diventa una necessità assoluta per mantenersi fuori dalla zona calda e provare a costruire un’eventuale scalata verso i playoff.

La Benacquista sta facendo bene come abbiamo detto: la squadra pontina ha sfruttato alla perfezione le tre partite casalinghe giocate in casa e ha battuto Rieti, Scafati e Reggio Calabria riuscendo a salire in classifica. Se dobbiamo guardare alle partite fuori casa, Latina ne ha vinta solo una, quella di Napoli; tra le mura del PalaBianchini però i ragazzi di Franco Gramenzi stanno decisamente mantenendo il livello. Le ultime due vittorie sono arrivate sul filo di lana: quella contro Reggio Calabria addirittura in overtime, dopo una rimonta nel quarto periodo ma un parziale di 0-4 negli ultimi istanti, suggellati dalla tripla di Andrew Pacher. Nel supplementare Latina è finita sotto di 7: sembrava finita, ma qui è emerso il grande cuore della squadra che con Josh Hairston e Benjamin Raymond ha costruito il controparziale impattando sul 90-90 e poi allungando. Reggio Calabria ha avuto ancora la tripla del pareggio ma questa volta Chris Roberts ha sbagliato; per la coppia Raymond-Hairston una partita da 56 punti, 21 rimbalzi e 8 assist complessivi per una valutazione combinata di 79; dai due americani dipendono tante delle fortune della squadra, che adesso ha bisogno di fare il salto di qualità anche fuori casa per essere davvero considerata una reale candidata per i playoff. Importante segnalare che al termine della partita coach Gramenzi ha voluto dedicare la vittoria ad Adriano Baglieri, allenatore delle giovanili di Latina scomparso nei giorni precedenti (al PalaBianchini è stato osservato un minuto di silenzio).

Solito quintetto per Matteo Mecacci, che di fatto ha confermato le scelte del suo predecessore Griccioli: nel backcourt ci sono Lorenzo Saccaggi e Elston Turner con Daniele Sandri che ricopre compiti da ala piccola ma può essere impiegato anche come guardia tiratrice. Sotto i tabelloni due centri di ruolo: Marko Simonovic, il giocatore per il quale Siena aveva chiesto e ottenuto il rinvio della partita, e Devin Ebanks. Per quanto riguarda Latina, Franco Gramenzi schiera Marco Laganà e Andrea Saccaggi come playmaker e guardia, con due ali forti contemporaneamente (gli americani Benjamin Raymond e Josh Hairston) con il chiaro intento di coprire il più possibile il pitturato, tanto che poi nello starting five c’è anche un centro di ruolo come Alfonso Di Ianni.

