Video/ Feyenoord Napoli (2-1): highlights e gol della partita (Champions League)

07 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Feyenoord Napoli (LaPresse)

Il Napoli retrocede in Europa League e perde anche la partita in casa del Feyenoord. Nulla sarebbe cambiato vista la vittoria dello Shakhtar Donetsk sul Manchester City. Passiamo ora ad analizzare le statistiche del match. Possesso palla a favore del Napoli 54% contro il 46% dei padroni di casa. La compagine guidata da Maurizio Sarri ha messo insieme 625 passaggi contro i 428 del Feyenoord. Fase difensiva migliore dei padroni di casa che hanno recuperato ben 59 palloni contro i 57 del Napoli. Anche i tiri nello specchio della porta premiano il Napoli con un 5 a 3. Statistiche quindi che non corrispondono al risultato finale. In verità il Napoli si è spento quando dall'Ucraina sono arrivate notizie non positive. Gli olandesi non volevano chiudere a zero nel girone e hanno giocato con più convinzione.

LE DICHIARAZIONI

Il Napoli dice addio alla Champions League e chiude i terza posizione che vuol dire retrocessione in Europa League. Dries Mertens prova a spiegare il brutto momento ai microfoni di Premium Sport, queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: "Siamo in un momento che non abbiamo dimostrato il nostro miglior gioco, era accaduto anche contro l’Udinese. In ogni annata c’è un momento difficile, noi vogliamo ritornare il prima possibile al nostro livello. Dopo aver sentito gli altri risultati era difficile, quello che dobbiamo fare è tornare a Napoli e pensare alla prossima sfida in campionato che è molto importante. Mio calo? Siamo in un momento difficile, dobbiamo ritrovare la velocità nel nostro gioco e sono sicuro che accadrà. Dobbiamo guardarci allo specchio e capire come tornare al nostro livello, siamo un gruppo forte. In campionato stiamo facendo molto bene, dobbiamo solo continuare". Van Bronckhorst chiude con una vittoria e non nasconde tutta la sua soddisfazione: "Quello che contava per noi era disputare una buona gara, come avevo detto ieri. Abbiamo provato a vincere fino alla fine e ci siamo riusciti, dovevamo farlo anche per i nostri tifosi. Penso che il Napoli sia lo stesso di settanta giorni fa, è una delle migliori squadre d'Europa e sono molto contento di averlo battuto".

