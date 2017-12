Video/ Lipsia Besiktas (1-2): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Lipsia Besiktas (1-2): highlights e gol della partita di Champions League, girone G, che ha sancito l'eliminazione dei tedeschi sconfitti in casa

07 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Lipsia Besiktas (LaPresse)

Lipsia-Besiktas termina con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti per effetto dei gol di Negredo e Talisca; inutile il momentaneo pareggio di Keita. La prima palla gol del match è per il Besiktas: al 2’ Negredo flirta con il gol con un diagonale terminato di poco sul fondo. Al 7’ grande risposta del Lipsia: Kampl parte in percussione e serve Augustin, giudicato in posizione regolare. L’attaccante scuola Psg prova ad anticipare Zengin in uscita, ma il portiere dei turchi salva tutto. Al 10’ Kassai assegna un calcio di rigore agli ospiti per un ingenuo fallo di Orban su Lens: massima punizione sacrosanta. Dagli undici metri va Negredo, che non ha problemi a battere Gulacsi. La reazione del Lipsia è immediata: al 14’ Orban si ritrova in area a tu per tu con Zengin, ma il tentativo del capitano si stampa clamorosamente sul palo. Al 20’ gol giustamente annullato al Lipsia per un offside del centravanti Werner. Al 36’ il Besiktas si sveglia e va vicino al raddoppio con una perfetta azione di contropiede: Lens scappa sulla destra ma sbaglia il passaggio vincente per Negredo, che si sarebbe ritrovato davanti a Gulacsi. Nel finale due chance per il Lipsia, prima con Werner poi con Bruma: bravo Zengin a non farsi beffare dalle due conclusioni avversarie.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Lipsia sfiora il gol con Augustin e due volte con Werner (miracolo di Zengin). Il Besiktas soffre e rischia di capitolare ma a tenere in piedi la formazione turca ci pensa Zengin, protagonista assoluto su Kampl e Bruma. All’81’ il Lipsia resta in dieci per l’espulsione di Ilsanker per doppio giallo e rischia di incassare il raddoppio turco con Orkan e Tosun. All’86’ i tedeschi pareggiano con Keita, bravo ad approfittare di un errore in palleggio del Besiktas e battere Zengin con un gran tiro da fuori. All’89’ Werner fallisce il sorpasso e al 91’, in pieno recupero, Tolisco chiude i conti con una girata che sancisce l’eliminazione del Lipsia. Il Besiktas avanza agli ottavi.

