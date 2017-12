Video/ Liverpool Spartak Mosca (7-0): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Liverpool Spartak Mosca (7-0): highlights e gol della partita di Champions League, girone E, che ha dato il primo posto agli scatenati Reds ad Anfield

07 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Liverpool Spartak Mosca (LaPresse)

Ad Anfield Road il Liverpool supera agevolmente il Maribor per 7 a 0. Ad inizio primo tempo i Reds riescono immediatamente a portarsi in vantaggio al 4' grazie a Coutinho su calcio di rigore, concesso per fallo di Dzhikiya su Salah qualche istante prima. Il raddoppio arriva già al quarto d'ora con la doppietta di Coutinho, assistito da Firmino che va in rete a sua volta al 19', sfruttando le incertezze dei russi. Il tecnico Klopp per per infortunio Alberto Moreno, rimpiazzato da Milner nel recupero, ed i suoi rispondono comunque alla grande nel secondo tempo con la doppietta di Mané, tra il 47' e il 75' con l'aiuto di Milner e Sturridge, oltre alla tripletta di Coutinho, maturata al 50' con la deviazione di Bocchetti. Ci pensa Salah, pescato da Milner, a chiudere definitivamente il match all'85'. I 3 punti conquistati confermano il Liverpool in prima posizione nel girone E qualificando gli inglesi agli ottavi di finale mentre lo Spartak Mosca si trasferirà in Europa League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge in maniera evidente come il Liverpool abbia dominato la sfida a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, supportato da una maggior precisione nei passaggi, 82% contro il 76% con 470 su 573 e 392 su 513 completati, nonostante i russi abbiano recuperato un pallone in più rispetto agli avversari, 46 a 45. In fase offensiva i Reds staccano i rossobianchi con 13 a 7 tiri totali, dei quali 9 a 4 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Liverpool è stato più falloso visto il 16 a 11 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro polacco Marciniak ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Can da un lato, Dzkhikiya e Fernando dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIVERPOOL SPARTAK MOSCA (7-0)

© Riproduzione Riservata.