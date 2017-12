Video/ Maribor Siviglia (1-1): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Maribor Siviglia (1-1): highlights e gol della partita di Champions League, girone E; spagnoli qualificati agli ottavi, sloveni fuori con onore e 3 punti

07 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Maribor Siviglia, Champions League girone E (Foto LaPresse)

Allo Stadion Ljudski vrt il Maribor non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro il Siviglia. La qualità della rosa e la voglia mostrata non è sufficiente agli spagnoli che passano in svantaggio al 10' con il colpo di testa di Tavares, su assist di Milec. Gli sloveni mancano poi il raddoppio al 18' così come a ridosso dell'intervallo col solito Tavares e gli ospiti, colpiti nell'orgoglio, faticano a ritrovare il bandolo della mattassa. Nel corso del secondo tempo gli andalusi aggrediscono con costanza fino a rimettere le cose a posto al 75' con Ganso e soprattutto per merito della papera del portiere Handanovic, cugino più anziano dell'interista. Il pareggio ed il contemporaneo successo del Liverpool sullo Spartak Mosca qualificano il Siviglia agli ottavi di finale con 9 punti mentre termina qui la stagione europea del Maribor, ultimo a quota 3 nel girone E.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Siviglia avrebbe forse meritato qualcosa in più del pareggio, visto il 67% contro il 33% nel possesso palla, supportato pure da una maggior precisione nei passaggi, 90% contro il 74% con 761 su 846 e 220 su 297 completati, senza dimenticare il 52 a 48 nei palloni recuperati. In fase offensiva è lampante il 17 a 7 nel computo delle conclusioni soprattutto a causa del 9 a 2 per quanto riguarda quelle nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Maribor è stato più falloso, 9 a 7 gli interventi irregolari commessi, e l'arbitro romeno Hategan ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo solamente Pihler, Bohar e Milec tra i padroni di casa.

