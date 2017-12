Video/ Real Madrid Borussia Dortmund (3-2): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Real Madrid Borussia Dortmund (3-2): highlights e gol della partita di Champions League, per il girone H. Spettacolo ed emozioni al Santiago Bernabeu

07 dicembre 2017 Marco Guido

Video Real Madrid Borussia Dortmund (LaPresse)

Il Real Madrid riesce ad avere la meglio del Borussia Dortmund al termine di uno spettacolare incontro terminato sul punteggio di 3 a 2. Nonostante le tante seconde linee schierate da Zidane, le merengues sono riusciti a conquistare anche questa vittoria grazie alla rete decisiva realizzata nel finale da Vazquez che ha vanificato la rimonta firmata Aubameyang, autore di una pregevole doppietta che aveva rimontato il doppio vantaggio iniziale firmato da Mayoral e da Cristiano Ronaldo. Ci prova subito Cristiano Ronaldo, al 3', con una potente conclusione da fuori area che Burki è riuscito a controllare con qualche difficoltà in due tempi. Il vantaggio arriva poco dopo al 9' quando CR7 ha tentato un'azione personale con la quale si è accentrato partendo dalla corsia mancina, il fenomeno portoghese ha messo al centro dell'area un cross indirizzato verso Isco che, mancando il controllo del pallone, ha involontariamente servito Mayoral appostato sul secondo palo da dove ha appoggiato in rete con un tiro di prima intenzione da distanza ravvicinata col quale ha superato il disperato tentativo in uscita di Burki. Non passano nemmeno tre minuti e al 12' arriva anche il raddoppio che nasce da una buona iniziativa di Kovacic che ha appoggiato verso il limite dell'area per Cristiano Ronaldo che non ci ha pensato due volte segnando con un perfetto tiro a giro che si è insaccato imparabilmente vicino al palo lontano. Al 17' ancora protagonista il numero 7 questa volta con un perfetto assist che ha premiato l'inserimento in profondità di Casemiro che ha tentato un tiro di prima intenzione da posizione un pò defilata che l'estremo difensore ospite è riuscito a respingere grazie ad una tempestiva uscita. Al 27' si affacciano finalmente gli ospiti in area grazie ad una invenzione di Pulisic che ha liberato in area di rigore Kagawa, il cui tiro di prima intenzione è stato respinto dalla provvidenziale chiusura di Varane. Al 35' ancora Borussia vicino al gol con un passaggio in verticale di Bartra che ha liberato in area di rigore Aubameyang che ha clamorosamente sprecato tutto, mettendo fuori dal palo lontano, un fiacco diagonale rasoterra. Al 42' sono i padroni di casa a sfiorare il tris quando Isco ha intelligentemente messo un cross all'indietro che ha permesso a Mayoral di calciare dal centro dell'area di rigore, ma il tiro mancino di prima intenzione del giovane attaccante, è uscito facendo la barba al palo.

LA REAZIONE DEL BORUSSIA

Prima della conclusione del tempo, arriva però il gol del Borussia che riapre difatto l'incontro e che nasce da un ottimo recupero di Schmelzer, il cui perfetto cross effettuato dalla corsia mancina, ha trovato al centro Aubameyang che questa volta non ha perdonato Navas segnando con uno stupendo colpo di testa in tuffo. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 2 a 1, dopo il doppio vantaggio iniziale firmato Mayoral e CR7, è stato Aubameyang nel finale a riaprire il match. Il secondo tempo si è aperto senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Non passano nemmeno tre minuti e al 48' il Borussia Dortmund riesce a pareggiare: bella verticalizzazione di Sahin che Kagawa trasforma in assist coIl secondo tempo della sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund è cominciato da circa 10 minuti ed il punteggio è ora sul 2 a 2, a pareggiare ci ha pensato ancora Aubameyang al 48': passaggio in verticale di Sahin che Kagawa trasforma con un pregevole colpo di tacco in un assist per il numero 9 che ha superato Navas con un bel pallonetto. Il secondo tempo si è aperto senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 52' occasionissima per CR7 che ha incredibilmente sprecato un assist di Isco bravo a sfruttare un errore in fase di disimpegno della retroguardia ospite, il numero 7 ha calciato fuori da ottima posizione. Nonostante la pressione delle merengues non succede praticamente nulla se non la classica girandola di sostituzioni con la quale Zidane inserisce i giovani Ceballos e Llorente al posto di Kovacic e Isco; mister Bosz invece manda sul terreno di gioco Weigl al posto dell'esausto Sahin. Al 75' bel cross teso effettuato dalla sinistra da Asensio che CR7 non è riuscito a deviare in rete ma che pescato appostato sul secondo palo Mayoral, il cui tentativo di testa è stato allontanato sulla riga di porta dal provvidenziale intervento di Bartra. Al 77' ancora Real con un ennesimo cross tentato da Hernandez che ha pescato sul palo lontano Mayoral, la cui sponda di testa ha permesso a CR7 di colpire di testa ma il tentativo del numero 7 è stato parato senza problemi da Burki. All'80' altro cambio deciso da mister Bosz che ha mandato in campo Toprak al posto dell'esausto Subotic.

LUCAS VAZQUEZ CHIUDE I CONTI

Un minuto dopo all'81' è arrivato l'episodio che ha difatto deciso le sorti dell'incontro: l'estremo difensore ospite sbaglia la ribattuta coi pugni mandando il pallone verso il limite dell'area dove Hernandez ha intelligentemente appoggiato a Vazquez che ha segnato con un chirurgico tiro al volo che si è insaccato vicino al palo. Gli ospiti però non si sono arresi e ci hanno provato all'88' con Kagawa che, dopo aver saltato nettamente Sergio Ramos, ha sprecato tutto calciando sopra la traversa da ottima posizione. Dopo tre minuti di recupero si è così conclusa questa gara che regala una prestigiosa vittoria al Real Madrid che chiude alle spalle del Tottenham il girone, un gruppo che invece regala il pass per i sedicesimi di Euorpa League al Borussia Dortmund che è riuscita a conquistare il terzo posto con soli due punti dopo aver vissuto un percorso più che deludente.

