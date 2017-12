Video/ Tottenham Apoel (3-0): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Tottenham Apoel (3-0): highlights e gol della partita di Champions League, girone H, una passerella per gli Spurs che festeggiano il primato a Wembley

07 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Tottenham Apoel (LaPresse)

Il Tottenham vince il gruppo H di Champions League 2017-18 conquistando 16 punti sui 18 a disposizione, nessun'altra squadra nella fase a gironi ha fatto meglio degli Spurs che sono riusciti a emergere in un quartetto che comprendeva anche Real Madrid e Borussia Dortmund, oltre alla vittima sacrificale Apoel. Se il BVB rappresenta sicuramente uno dei più grandi flop assieme al Monaco, la formazione di Pochettino va annoverata tra le rivelazioni di questa prima parte del torneo: cinque vittorie e un pareggio con la ciliegina sulla torta del successo ai danni dei campioni d'Europa in carica. Serata di festa allo stadio di Wembley dove il Tottenham liquida la pratica Apoel con un secco tre a zero: se il primo posto degli Spurs non era comunque in discussione, la compagine cipriota chiude in ultima posizione con appena 2 punti, gli stessi del Borussia Dortmund che grazie alla miglior differenza reti rimane davanti e si può consolare con i sedicesimi di Europa League.

LA CRONACA

È stata una gara a senso unico, nel primo tempo si sono visti solamente i padroni di casa che già nelle battute iniziali hanno sfiorato il gol con Son e Sanchez (decisivo il salvataggio sulla linea di Rueda), bisogna comunque aspettare il 20' per vedere Fernando Llorente interrompere che durava da Siviglia-Juventus dell'8 dicembre 2015. Dopo quasi due anni di astinenza l'attaccante spagnolo torna a segnare in Champions League firmando la rete che rompe gli equilibri, prima dell'intervallo il coreano Son mette in chiaro le cose con il gol del raddoppio. Nella ripresa timida reazione degli ospiti con Vouros che viene chiuso in corner da Rose, si tratterà solamente di un fuoco di paglia per gli uomini di Donis; Llorente e Son sfiorano la doppietta prima che N'Koudou, a dieci minuti dal novantesimo, chiuda definitivamente la contesa grazie alla deviazione sfortunata di Nono Morais che mette fuori causa Nauzet. Il Tottenham fa dunque parte della nutrita spedizione inglese con ben 5 cinque d'Oltremanica agli ottavi, non era mai successo che un'unica nazione avesse 5 sue rappresentanti nella fase a eliminazione diretta.

