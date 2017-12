Villarreal Maccabi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Villarreal Maccabi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Estadio de la Ceramica si chiude giovedì sera il girone A di Europa League

07 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Villarreal Maccabi, Europa League (Foto LaPresse)

Villarreal Maccabi Tel Aviv, partita che sarà diretta dall’arbitro danese Mads-Kristoffer Kristoffersen, si gioca alle ore 19 di giovedì 7 dicembre: anche per queste due squadre si chiude la prima fase di Europa League 2017-2018. Ormai per il Maccabi non ci sono più motivazioni: ultimo con un solo punto, il club israeliano ha salutato in anticipo la competizione e giocherà solo per le statistiche, non potendo nemmeno provare a evitare l’ultimo posto nel girone A. Anche per il Villarreal questa sfida è una sorta di allenamento: gli spagnoli sono già certi di aver chiuso al primo posto in virtù della doppia sfida favorevole con lo Slavia Praga. Attendono il sorteggio di lunedì per scoprire la loro avversaria ai sedicesimi, nel frattempo cercheranno di tenersi in ritmo per la partita di domenica, la super sfida del Madrigal (oggi conosciuto come Estadio de la Ceramica) contro il Barcellona capolista della Liga che potrebbe proiettare il Submarino Amarillo più vicino alla zona Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Villarreal Maccabi Tel Aviv non è una delle partite che la televisione satellitare propone in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio come di consueto viene trasmesso Diretta Gol Europa League, con le fasi salienti di tutti i match che potrete gustare in tempo reale. Un programma disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video fornita dall'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il Villarreal ha fatto quello che ci si aspettava facesse: ha vinto un girone abbordabile e lo ha anche fatto con un turno di anticipo. Tutto sommato non c’è nemmeno stato bisogno di soffrire troppo: solo due pareggi per gli spagnoli, quello sul campo dello stesso Maccabi (0-0) e quello interno contro lo Slavia Praga (2-2) peraltro subito “corretto” con il 2-0 in Repubblica Ceca. In campionato invece il Submarino Amarillo sta viaggiando con una media accettabile: 21 punti in 14 partite e sesto posto in classifica, ma sono 7 i punti da recuperare a Real Madrid e Siviglia che occupano al momento la quarta posizione che significa playoff di Champions League. L’obiettivo è chiaro: giocare la massima competizione europea il prossimo anno, ma nel frattempo arrivare in fondo in Europa League non è impossibile e dunque il Villarreal ci proverà. Malissimo il Maccabi, che non è mai riuscito a trovare in ritmo in questo girone: non sono tanto le quattro sconfitte in cinque partite a far pendere la bilancia dal piatto del fallimento, quanto il fatto - più unico che raro - che la squadra israeliana non abbia mai segnato: nessun gol a fronte di 8 subiti, e dunque almeno questa sera il Maccabi proverà a salutare la competizione mettendo in porta una rete per non entrare nella storia del torneo dalla parte sbagliata.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MACCABI

Trattandosi di una partita senza motivazioni da una parte e dall’altra, è difficile ipotizzare con quali squadre i due allenatori possano presentarsi in campo. Javier Calleja schiera comunque il suo Villarreal con il 4-2-3-1, e potrebbe dare spazio a tante seconde linee. Per esempio tornare a schierare Mario Gaspar e Jaume Costa come terzini, con Bonera confermato al centro insieme però ad Alvaro Gonzalez; a centrocampo possibile riposo per Trigueros in vista del Barcellona, dunque Ramiro Guerra al fianco di Rodrigo Hernandez mentre nel reparto offensivo potrebbe esserci ancora Raba sulla destra, con Soriano a prendere il posto di Nicola Sansone dall’altra parte. Fornals va verso un’altrea maglia da titolare; nel ruolo di prima punta uno tra Carlos Bacca e Bakambu, e tanto dipenderà dalle scelte che Calleja intenderà fare nella partita del Camp Nou.

Anche il Maccabi Tel Aviv potrebbe essere rimaneggiato, però in questo caso bisogna puntare a onorare al meglio l’ultima partita del girone: dunque Jordi Cruijff potrebbe comunque puntare sui migliori. Nello specifico una formazione con Rajkovic in porta, Yeini e Davidzada che se la giocano sulle corsie laterali e Tibi che fa coppia con Ben Haimi in mezzo. A centrocampo i due esterni potrebbero essere ancora Bettocchio e Micha, con Eliran Atar che eventualmente potrebbe essere in campo sulla corsia sinistra; in mezzo a fare da schermo alla difesa dovrebbero essere Peretz e Rikan, anche qui un ballottaggio aperto perchè Golasa scalpita per avere una maglia. Davanti invece la coppia formata dall’islandese Kjartansson e dall’israeliano di passaporto statunitense Schoenfeld; Barak Itzhaki potrebbe partire ancora una volta dalla panchina, attenzione anche a Tino-Sven Susic che eventualmente può giocare come seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questa partita dell’Estadio de la Ceramica il Villarreal è chiaramente favorito: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che per la vittoria del Submarino Amarillo, identificata dal segno 1, la quota è di 1,33 mentre per l’affermazione esterna del Maccabi Tel Aviv siamo a 9,00. Attenzione, visto che la partita è di poco interesse per entrambe potrebbe venir fuori una sorpresa, con il Villarreal eventualmente già concentrato sul campionato; il pareggio in ogni caso vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.