Vincitore Pallone d’Oro 2017/ Cristiano Ronaldo? In streaming video e diretta tv la cerimonia di premiazione

Pallone d’Oro 2017: le info streaming video e diretta tv sulla cerimonia di premiazione che dovrebbe incoronare per la quinta volta Cristiano Ronaldo (oggi 7 dicembre)

07 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Cristiano Ronaldo con il Pallone d'Oro 2016 (LaPresse)

Il giorno del Pallone d’Oro 2017: oggi giovedì 7 dicembre si svolgerà la cerimonia di premiazione con la consegna dell’ambitissimo Pallone d’Oro al vincitore, presumibilmente Cristiano Ronaldo. Il portoghese del Real Madrid è infatti favoritissimo, perché la sua squadra ha vinto praticamente tutto quest’anno: doppietta Liga-Champions League, a cui vanno aggiunte le Supercoppe Europea e di Spagna e magari fra qualche giorno pure il Mondiale per Club, anche se naturalmente questo non andrà ad incidere sul Pallone d’Oro 2017, la cui classifica è già decisa e oggi verrà appunto svelata al mondo intero. Ricordiamo che, a partire dall’anno scorso, il prestigioso riconoscimento è tornato ad essere assegnato in proprio da France Football, la rivista francese che istituì il Pallone d’Oro nel 1956 e che dal 2010 al 2015 lo aveva assegnato congiuntamente alla Fifa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CONSEGNA DEL PALLONE D’ORO 2017

Il ritorno a France Football ha reso di nuovo molto più semplice la cerimonia di premiazione, che di fatto è semplicemente la consegna del Pallone d’Oro da parte della redazione della rivista francese al vincitore. Un evento comunque sempre molto atteso, che in Italia potrà essere seguito in diretta tv dalle ore 19.30 dagli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD, all'interno di YouPremium. Di conseguenza, questo significa che gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

VINCITORE PALLONE D’ORO 2017: CRISTIANO RONALDO GRANDE FAVORITO

Abbiamo detto che Cristiano Ronaldo è il grande favorito per il Pallone d’Oro 2017 e che in realtà il verdetto è già noto, almeno all’interno della redazione di France Football. Questo perché, in base al nuovo regolamento voluto dopo la fine della partnership con la Fifa, per assegnare il Pallone d’Oro hanno votato 173 giornalisti da tutto il mondo, che dovevano stabilire un podio assegnando cinque punti al primo giocatore, tre al secondo e uno al terzo: la somma di tutti i punti raccolti da ogni singolo giurato determina la classifica finale. Facile pensare che l’impressionante primavera di Cristiano Ronaldo, trascinatore del Real Madrid verso la doppietta Liga-Coppa dei Campioni (che clamorosamente al club mancava dal lontanissimo 1958) in particolare con 10 gol dai quarti alla finale in Champions League, tolga ogni speranza a tutti i rivali, nonostante l’ultima parte dell’anno solare sia stata decisamente meno esaltante - nella Liga 2017-2018 CR7 ha segnato 2 soli gol, anche se in Champions ne ha già fatti 8 e dunque sulla ribalta internazionale Ronaldo è sempre sulla cresta dell’onda.

I 30 CANDIDATI

Doverosamente però vanno citati tutti i 30 candidati che teoricamente possono ambire a conquistare il Pallone d’Oro 2017. Li nominiamo in rigoroso ordine alfabetico: Aubameyang (Borussia Dortmund), Benzema (Real Madrid), Bonucci (Juventus/Milan), Buffon (Juventus), Cavani (PSG), Coutinho (Liverpool), De Bruyne (Manchester City), De Gea (Manchester United), Dybala (Juventus), Dzeko (Roma), Falcao (Monaco), Griezmann (Atletico Madrid), Hazard E. (Chelsea), Hummels (Bayern Monaco), Isco (Real Madrid), Kane (Tottenham), Kanté (Chelsea), Kroos (Real Madrid), Lewandowski (Bayern Monaco), Mané (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Mbappé (Monaco/PSG), Mertens (Napoli), Messi (Barcellona), Modric (Real Madrid), Neymar (Barcellona/PSG), Oblak (Atletico Madrid), Ramos S. (Real Madrid), Ronaldo C. (Real Madrid) e Suarez (Barcellona). Per qualcuno è già una grande gioia essere fra questi 30, altri ambiscono alle migliori posizioni, ma probabilmente dal secondo posto in giù: naturalmente, salvo sorprese…

