Vitesse Nizza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vitesse Nizza: info streaming video e tv. La partita per la sesta giornata del girone K di Europa League: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

07 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Vitesse-Nizza, LaPresse

Vitesse Nizza sarà diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer: si gioca alle ore 21.05 di questa sera, giovedì 7 dicembre, per la sesta e ultima giornata del girone K di Europa League 2017-2018, quello che comprende anche la Lazio. In questo gruppo a dire il vero è già tutto deciso: il Vitesse Arnhem è matematicamente eliminato, mentre il Nizza è già promosso ai sedicesimi di finale di Europa League con il secondo posto, visto che il primato dei biancocelesti è inattaccabile per i francesi. Non ci sarà dunque nulla in palio al GelreDome di Arnhem questa sera: praticamente stiamo parlando di una amichevole con un minimo di interesse in più probabilmente per i padroni di casa olandesi, che proveranno a regalare ai propri tifosi la prima e unica vittoria nel girone, che magari potrebbe anche permettere di evitare l’ultimo posto, che toccherebbe allo Zulte Waregem ma solamente se i belgi dovessero perdere contro la Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Vitesse Nizza non sarà visibile in diretta tv come evento singolo. Ci saranno però naturalmente collegamenti anche da questa partita all’interno del programma Diretta Gol Europa League, che si potrà seguire sui canali Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, numeri 201 e 206 della piattaforma satellitare, con la possibilità di seguire gli highlights in tempo reale da tutti i campi anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE NIZZA

Nulla in palio in Vitesse Nizza: facile immaginare un ampio turnover e pochi titolari in campo, in particolare per il Nizza. Ecco perché è difficile immaginare in campo Mario Balotelli, mentre per quanto riguarda Wesley Sneijder la breve avventura francese è stata decisamente sfortunata e potrebbe concludersi già a gennaio. Due assenti forzati saranno gli infortunati Wylan Cyprien a centrocampo e Mickael Le Bihan in attacco, per il resto il tecnico svizzero Lucien Favre dovrebbe schierare un Nizza ampiamente sperimentale. Il Vitesse invece potrebbe essere già più interessato alla partita: come assenti segnaliamo due difensori infortunati, cioè Maikel Van Der Werff e Arnold Kruiswijk, per il resto l’allenatore Henk Fraser potrebbe puntare su una formazione competitiva, magari con due volti noti anche in Italia in attacco, cioè Tim Matavz (ex Genoa) e Luc Castaignos, che giocò nell’Inter nella stagione 2011-2012.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Vitesse Nizza indicano un grande equilibrio, che potrebbe caratterizzare una partita nella quale le due squadre non hanno più alcunché da chiedere: per la vittoria degli olandesi, identificata dal segno 1, il guadagno sarebbe di 2,50 volte la posta in palio, mentre si sale ma appena fino a 2,70 per l’affermazione esterna del Nizza, per la quale dovreste giocare il segno 2. Il pareggio è ovviamente sancito dal segno X: questa quota è la più interessante perché parliamo di un 3,50, dunque è l’ipotesi sulla carta meno probabile e di conseguenza con la quota più remunerativa.

