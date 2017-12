Waregem Lazio/ Streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Waregem Lazio: streaming video e tv8: formazioni, orario, quote e risultato live della partita del girone K di Europa League. Biancocelesti già qualificati.

07 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Waregem Lazio (LaPresse)

Waregem Lazio, diretta dall’arbitro greco Charalambos Kalogeropoulos è la partita in programma oggi giovedi 7 dicembre 2017 alle ore 21.05 presso il Regenboogstadion di Waregem, valida nella 6^ giornata del girone K dell’Europa League. Ultimo banco di prova europeo per la compagine di Inzaghi che approda in erra belga già sicura di prendere parte ai prossimi sorteggi per i sedicesimi del torno, e pure in qualità di testa di serie. La classifica del gruppo K parla chiaro: in vetta la Lazio con 13 punti conquisti in 5 turni, seguita da Nizza ferma a 9 punti, e dal Waregem, oggi padrona di casa ma con solo 4 punti a bilancio: fanalino di coda il Vitesse, a 2 punti. Se quindi i bianconcelesti sono sicuri del passaggio del turno, la squadra belga è altrettanto sicura di non aver più alcuna chance: ben poca quindi la posta in gioco questa sera se non il prestigio che porta sempre un vittoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida tra Waregem e Lazio sarà visibile in diretta tv sia in chiaro che sul satellite: sul digitale terrestre la partita verrà trasmessa sul canale TV 8 (al numero 8 dl telecomando); sulla piattaforma di Sky invece l’appuntamento sarà ai canali Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video della sfida di Europa League sarà disponibile sia sul portale ufficiale di Tv8 che attraverso l’app Sky Go, questa però riservata ai soli abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI WAREGEM LAZIO

Come abbiamo detto sia gli uomini di Dury che quelli di Inzaghi hanno ben poco da contendersi questa sera a Waregem: che partita aspettarci quindi per l’Europa League e che formazioni avremo in campo? Partendo dai padroni di casa è probabile che mister Francky Dury opti per un necessario turnover in vista dei prossimi appuntamenti del campionato, dove lo Zulte non se la sta passando affatto bene. Probabile però l’inserimento di qualche titolare giusto per rendere la partita meno scontata del previsto: confermato in ogni caso il 4-4-2. Tra i pali non dovrebbe mancare Bossut, con la coppia Saverin-Baudry in difesa e il duo De Fauw-Hamalainen a coprire le fasce, nonostante il doppio impegno sulle gambe. Per la mediana rivedremo De Sart già titolare contro il Gent pochi giorni fa ma ora in coppia con Doumbia al centro e con Cordaro e Kaya a presidiare le corsie. Per l’attacco si va verso il duo Leya Iseka-Kastanos, già titolari nella partita di andata.

Ampio turnover invece per la Lazio di Inzaghi: con la qualificazione già in tasca che occasione migliore di questa di mettere alla prova le seconde linee e far riposare i propri titolari? Il tecnico biancoceleste dovrebbe quindi approdare al campo belga con il già visto 3-5-2, che consegnerebbe al portiere numero 2 Vargic la difesa dei pali. In difesa dovremmo rivedere Luis Felipe al centro con Patric e Radu sulle corsie, già titolari nella partita di andata contro il Waregem svoltasi all’Olimpico. Qualche modifica in più per la mediana: qui potremmo vedere Crecco in cabina di regia con Murgia e Luis Alberto al suo fianco mentre il duo Lukaku-Murgia presidieranno le corsie più esterno. Poche sorprese per l’attacco con la coppia di punte Caicedo e Palombi (che prende il posto di Nani, infortunato).

QUOTE E PRONOSTICO

Vista la grande differenza messa in campo nelle giornate precedenti di questa fase a gironi dell’Europa League, il portale di scommesse sportive snai non esita a concedere alla Lazio il favore del suo pronostico nonostante il fattore campo avverso. Nell’1x2 infatti vediamo che la vittoria corsara dei biancocelesti è stata data a 2.10 contro il 3.30 quotato per l’affermazione del Waregem: pareggio infine valutato a 3.60.

© Riproduzione Riservata.